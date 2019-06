Angola: Huila et Namibe seront raccordés au barrage hydroélectrique de Laúca

Lubango (Angola) — Un projet visant à acheminer le courant électrique du barrage de Laúca vers les villes de Lubango et de Namibe est en étude, et cela pourrait être réalisé en une année par la construction d'un réseau de 150 mégawatts pour les deux chefs-lieux provinciaux.

D'après le ministre de l'Energie et des Eaux, João Baptista Borges, le projet consiste à faire une connexion des systèmes d'énergie électrique à partir du barrage de Laúca, situé dans la province de Malange (nord).

S'exprimant mardi à Lubango, principale ville de la province de Huila (sud), à l'occasion de la visite du président angolais João Lourenço dans cette région, le ministre a expliqué que la connexion allait être assurée par la construction d'une ligne entre la localité de Ngove (province de Huambo) et la municipalité de Matala (Huila).

Il en sera ainsi car, d'un côté, il y a déjà une liaison entre la municipalité de Matala et la ville de Lubango, capitale provinciale de Huila. Et de l'autre, il y a aussi une connexion entre Lubango et Moçãmedes, chef-lieu de la province de Namibe (littoral sud-ouest), a-t-il précisé.

Selon João-Baptista Borges, il faudra au moins une année pour transporter 150 mégawatts vers les deux villes, Lubango et Namibe.

« Tout ceci représente une augmentation de consommation de carburant. Les deux villes absorbent, quotidiennement, plus de 500 mille litres de carburant. C'est beaucoup. Il s'agit de plus d'Un million de kwanzas par mois. Il nous faut donc tout faire pour pouvoir réduire les coûts et fournir davantage du courant alternatif, et surtout à bas prix », a-t-il ajouté.

Les villes de Lubango et de Namibe sont ravitaillées en énergie électrique par le barrage de Matala, la centrale thermique et sa congénère.