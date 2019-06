Congo-Kinshasa: Enfin, le Gouvernement Ngobila investi par les élus provinciaux

Le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a procédé, le mercredi 26 juin 2019, à l'approbation du programme quinquennal du gouvernement de Gentiny Ngobila Mbaka. Les élus provinciaux ont, à cet effet, investi les 9 ministres provinciaux ainsi que 4 commissaires généraux, conformément aux dispositions de la Constitution congolaise de la République.

C'était le mardi 25 juin 2019, à l'Assemblée provinciale de Kinshasa que le numéro Un de la ville de Kinshasa Gentiny Ngobila avait soumis aux députés provinciaux le programme quinquennal de son gouvernement pour adoption. Cependant, ce projet avait fait l'objet d'un débat général au sein de cet organe délibérant, avant qu'un moratoire de 24 heures ne soit accordé au premier citoyen de la ville, pour convaincre de nouveau les avocats du peuple.

C'est, en effet, au cours d'une séance plénière du mercredi 26 juin 2019, que le programme du gouverneur Ngobila Mbaka a trouvé l'assentiment des Députés provinciaux. Ces derniers qui, approuvant ledit projet quinquennal, ont par la suite investi la nouvelle équipe gouvernementale. Le gouverneur Gentiny Ngobila avec sa team ont promis aux kinoises et kinois de favoriser la bonne gouvernance au niveau des services urbains ; la clarté des ressources dans la mise en œuvre de la décentralisation financière ; la garantie sécuritaire ; la restitution dans la Direction générale des recettes de Kinshasa (DGRK) ; le renforcement des capacités d'intervention du pouvoir d'assainissement, etc. Et pour y parvenir, ils se proposent de lancer des campagnes de sensibilisation sur la citoyenneté et le changement de mentalité, pour éduquer la population en matière d'assainissement, d'hygiène public et la protection de l'environnement. Dans ce sens, le Gouvernement provincial convie aussi toute la population à participer à la réalisation de ce programme gouvernemental et à le faire confiance.