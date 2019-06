Congo-Kinshasa: CAN 2019 - Voici le bilan de la première journée

La Coupe d'Afrique des Nations Egypte 2019 a ouvert ses portes le vendredi 21 juin avec le tout premier match de la première journée entre l'Egypte et le Zimbabwe. Cette première journée s'est clôturée mardi avec Ghana - Bénin au programme. Avant de passer à la 2ème journée qui a commence déjà hier, mercredi, récapitulons le premier round de cette CAN.

Avec six groupes pour cette édition de 24 équipes, la première journée a compté 12 matches dont 3 ont été soldés par un résultat nul et 9 gagnés.

Le total des buts marqués en 12 matches disputés est de 27, il n'y a pas eu un match soldé par un score nul et vierge jusque-là. Il y a des buts dans chaque rencontre.

Le match Mali-Mauritanie reste le match le plus prolifique avec un score de (4-1), rencontre du Groupe E, où on retrouve beaucoup de buts, 7 au total.

But le plus rapide

Michaël Poté est le béninois qui a inscrit le but le plus rapide de la compétition jusque-là en seulement 2 minutes de jeu contre le Ghana. Le recordman dans l'histoire des CAN est l'égyptien Ayman Mansour avec ses 23 secondes à la CAN 1994 contre toujours le Ghana.

Keimuine, le premier auto-but

C'était contre le Maroc que la Namibie a concédé le premier but contre son camp par le dossard 17, Kiemuine

Cartons jaunes et rouges

Le nombre de cartons déjà distribués dans cette CAN, 34 cartons jaunes et 1 seul carton rouge écopé par John Boye le ghanéen face au Bénin. Signalons que sur les 24 équipes, 4 nations sont les plus disciplinées avec aucun carton. Il s'agit de l'Egypte, du Maroc, du Nigéria et de l'Algérie.

La Tanzanie est la nation la plus indisciplinée avec 4 cartons jaunes, derrière elle le Madagascar, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie avec 3 cartons chacun.

Madagascar le bon nouveau

Pour son premier match, Madagascar est le seul nouveau a empoché le point grâce à son match nul de deux buts partout face à la Guinée. Le Burundi et la Mauritanie ont chuté d'entrée.

La première journée a aussi été marquée par une faible affluence aux stades dans l'ensemble des 12 matchs joués. Seul le match de l'Egypte a fait mieux.

C'est fini pour la première journée, place à la deuxième journée de tous les enjeux et du spectacle, encore du spectacle qui va sûrement marquer aussi cette 2ème sortie.