Congo-Kinshasa/Egypte: CAN Egypte 2019 - Les Léopards de la RDC éliminés au premier tour !

Pas de miracle ni surprise, les Léopards de la RDC ont été battus mercredi 26 juin, par les Pharaons d'Egypte (0-2), en match de la deuxième journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations Can Egypte 2019. Une deuxième défaite pour les Léopards après celle contre l'Ouganda (0-2), synonyme de l'élimination au premier tour.

Florent Ibenge et ses hommes sont les premiers à quitter cette compétition qui se joue pour la première fois avec 24 nations. C'est après 25 minutes de jeu que les Pharaons ont ouvert le score par Ahmed Elmohamady, sur un corner joué à la rémoise. Les Léopards se sont alors jetés dans le camp adverse à la quête d'une égalisation, mais qui sera malheureusement soldé par un deuxième but égyptien sur une balle de contre. Mohamed Salah qui a pris deux défenseurs congolais en vitesse, n'a laissé aucune chance au gardien Ley Matampi. L'on joue la 43ème minute. C'est la mi-temps. A la reprise, il n'y a plus eu de buts, même un seul du côté congolais, en dépit de leur détermination.

L'Egypte et la RDC s'affrontaient pour la quatrième fois de leur histoire dans une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations Can. Les deux pays se sont rencontrés en 1970 au Soudan, en 1974 en Egypte, en 2006 en Egypte, et en 2019 encore et toujours en Egypte. Si en 1970 l'Egypte avait éliminé la RDC alors Zaïre à l'époque dans la douleur (1-0), au match de la troisième et dernière journée du groupe ; en 1974, par contre, le Zaïre a pris sa revanche, éliminant l'Egypte à son tour et se qualifiant pour la finale. C'était au terme d'un match à multiples rebondissement, score du match (3-2). Dès l'entame du match, l'Egypte mène (2-0). Le premier but intervient à la 41ème minute, c'est d'ailleurs un zaïrois qui marque contre son camp, c'est Muepu, le numéro 4 des Léopards. Les pharaons vont alourdir la marque à la 54ème minute par celui qui a renvoyé le Congo-Kinshasa à la maison il y a 4 ans, Abo Greisha.

Une minute plus tard, soit à la 55ème minute, Ndaye Mulamba réduit le score. Une réduction qui fera appel à l'égalisation à la 61ème minute grâce à Mantantu. A deux buts partout, le match change, les Pharaons se déploient pour le 3ème but, en laissant des espaces derrière, ce qui va profiter à Ndaye bien vu par Kibonge, et lancé comme une flèche pour le 3ème but du Zaïre. Score final, 2-3, les Léopards vont en finale et battent la Zambie en s'adjugeant leur 2ème sacre, le dernier d'ailleurs.

Egypte 2006 4-1

32 ans plus tard, les deux nations se retrouvent en quart de finales de la 25ème édition de cette Coupe d'Afrique des Nations. Les Congolais n'y voient que du feu, Trésor Mputu Mabi le seul rescapé de ce groupe avait vécu l'évènement.

Conduits par un certain Claude Le Roy, les Léopards finissent deuxième du groupe B avec 4 points et file en quart de finale où l'Egypte est l'adversaire à dompter. Mais, cela n'arrivera pas puisque les Léopards vont prendre 4 buts face aux Pharaons. Deux buts en première mi-temps et deux autres en seconde mi-temps. Aux bois des Léopards, il y avait un certain Pascal Kalemba Lukoki, paix à son âme. Ahmad Hassan marque le premier but à la 33ème minute ; Hossam Hassan double la mise à la 39ème minute ; Moteab se signale pour le troisième but à la 57ème minute ; et enfin, Ahmad Hassan encore lui pour le quatrième à la 89ème minute. Pour le compte de la RD Congo, c'est un égyptien, EL-SAQUA, qui a marqué contre son camp à la 45ème minute + 2 et a évité le ridicule au Congo. C'était le 3 février 2006.