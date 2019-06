Congo-Kinshasa: Gouvernement Ngobila - Laetitia Bena Kabamba promet de se battre pour l'intérêt des kinois

Après son élection et nomination le samedi 22 juin de son équipe, le Gouverneur de la ville de Kinshasa Gentiny Ngobila ainsi que les membres de son Gouvernement ont été officiellement investis le mercredi 26 juin à l'Assemblée provinciale, après une présentation détaillée du programme quinquennal pour la gestion de la capitale congolaise.

Dans cette foulée, Laetitia Bena Kabamba, nommée commissaire générale en charge des affaires sociales, genre, famille et personnes vulnérables, a, devant le Journal La Prospérité, rassuré de mettre toute son expertise en œuvre, afin de relever les défis qui l'attendent, au chevet de ses prérogatives.

Native de la commune de Lemba qui, depuis plusieurs années, s'illustre dans les projets ayant trait aux milieux ruraux, Laetitia Bena a fait savoir que le social de la population constitue une question majeure dans la ville de Kinshasa. Tout en reconnaissant que les défis à relever sont énormes, au regard de ses prérogatives, cette nouvelle commissaire promet de mettre de son sang et sueur afin de concourir à la bonne mine des habitants de la capitale congolaise. « Tout le monde comprendra que c'est le social qui me porte à cœur. Le défi à relever est énorme, et on va faire du mieux que nous pouvons bien évidemment. Il faut que demain les kinois et kinoises vivent dans des infrastructures correctes et vivent bien chez eux », a-t-elle déclaré.

Pour ce faire, elle promet de s'attaquer aux fléaux sociaux qui régentent le quotidien des kinois. Ces derniers font, jusqu'à ce jour, face aux problèmes des kulunas et délinquants de tout genre éparpillés dans plusieurs coins névralgiques, comme dans les confins de Kinshasa. En outre, Bena Kabamba a, conformément à ses attributions, sous-tendu se battre pour la défense du genre notamment, de la représentativité et la considération de la femme kinoise dans la société ainsi que dans les instances de décisions. « Nous allons nous attaquer aux fléaux sociaux que nous rencontrons tous les jours dans la ville. Nous allons donner la possibilité à la femme d'être mieux représentée et défendre sa place et ses conditions.

Et, défendre également les personnes vulnérables notamment les handicapés et leur donner la place de choix, aussi bien pour l'emploi », a-t-elle signalé, tout en priant que les cinq années à venir puissent permettre à elle et à tout le Gouvernement provincial, de réaliser de manière idoine le programme de gouvernance de Gentiny Ngobila Mbaka.

Il sied de soulever que Laetitia Bena Kabamba a eu à ramener des investisseurs partout dans le monde. Et, c'est cela, d'après certaines indiscrétions, qui constituent l'une des raisons pour lesquelles elle a été choisie par le Premier citoyen de la ville, c'est-à-dire, ramener son réseau d'investisseurs pour relever le défi majeur dans le milieu rural.