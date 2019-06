Afrique: CAN 2019 / Madagascar - Les Barea ont leur destin entre leurs mains

Les Barea joueront leur place au second tour de la CAN 2019, jeudi face au Burundi. Après leur probant match nul, devant la Guinée, Madagascar a son destin entre ses mains. Une victoire lui ouvrirait les portes des huitièmes finales. Car un succès contre le Burundi placerait les Malgaches en tant que qualifiable avant la dernière journée.

« Nous savons que le Burundi est une très bonne équipe. Ils sont une petite nation du football comme nous et sont motivés pour être ici, ce qui rend ce match encore plus difficile. Mais nous savons que le destin est entre nos mains et nous irons là-bas pour faire de notre mieux. Nous devons jouer ce match avec la même intensité que lorsque nous avons affronté la Guinée », a confié Nicolas Dupuis, sélectionneur de Madagascar sur le site de la CAF.

Après une qualification historique en phase finale et un premier match réussi face à la Guinée (2-2), les Barea ont encore faim. « Nous rêvons de donner cette qualification au peuple malgache. Nous avons le même rêve et nous allons y travailler. Nous savons que ce sera un match difficile, mais nous sommes prêts à le faire », a ajouté pour sa part Lalaïna Nomenjanahary.

Madagascar a démarré timidement la CAN 2019 en faisant un match nul face à la Guinée 2-2. Après avoir vu la Guinée ouvrir le score, Madagascar a réussi à égaliser en début de seconde mi-temps et à prendre les devants dans la foulée. Mais la Guinée a égalisé grâce à un penalty de Kamano et les deux équipes se sont séparés sur un match nul. Avec 1 point pris, Madagascar entame donc sa CAN 2019 de façon moyenne mais reste en course pour une qualification en 8ème de finale.