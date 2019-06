Afrique: CAN 2019 - Un match indécis entre l'Ouganda et le Zimbabwe

Considérés comme les petits poucets du groupe A de la CAN 2019, l'Ouganda et le Zimbabwe ont montré qu'ils valent plus que ce statut. le Zimbabwe, battu difficilement (0-1) par l'Égypte, l'Ouganda qui a créé la sensation (2-0) devant la RDC, tout porte à croire que ces deux équipes sont ambitieuses. Cette opposition semble indécise au vu de leurs premières prestations dans la compétition.

Réputée comme une équipe défensive, l'Ouganda a affiché une intention offensive face à la RDC. Avec à la baguette, le milieu de terrain de HNK Gorica en Crotaie, Farouk Miya a été un danger constant de la défense congolaise. Véritable détonateur du jeu ougandais, il est au four et au moulin à travers des passes précises surtout sur les coups de pied arrêtés.

Muselé Farouk Miya pour qu'il ait moins d'influence sur le jeu ougandais, serait l'équation à résoudre par les joueurs défensifs zimbabwéens. Mais les Warriors ont également de la qualité à revendre sur le plan offensif. Le capitaine Knowledge Musona et son compair d'attaque Khama Billiat muets face à l'Egypte, vont vouloir réagir face aux Cranes de l'Ouganda.

Les deux équipes sont en quête de victoire pour diverses raisons. L'Ouganda pour se qualifier au second tour. Le Zimbabwe, pour se relancer et espérer une éventuelle qualification lors de la 3ème journée. Un vériatble match indécis puisque sur les 5 confrontations dans l'histoire des deux sélections, le bilan est d'une victoire partout et de 3 matchs nuls.

La défense qui va essayer de contenir les assauts offensifs de son adversaire va prendre une belle option sur la victoire.