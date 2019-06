Afrique: CAN 2019 / Aliou Cissé - « Il n'y aura pas de plan anti-Mahrez »

La deuxième journée des phases de poules de la CAN 2019 est celle des grandes affiches. Ce jeudi, le stade du 30 juin va cristalliser les attentions. Il sera l'antre du choc entre le Sénégal et l'Algérie, deux équipes prétendantes au titre final. Comparu en conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur des Lions du Sénégal a analysé la rencontre et salue le retour de suspension de son métronome, Sadio Mané.

« C'est vrai que nous avons gagné le premier match du groupe face à la Tanzanie mais nous allons jouer cette compétition match par match. La génération du Sénégal en 2019 est une génération extraordinaire, qui renferme de très bons joueurs. Pour le match contre l'Algérie, il n'y aura pas de plan anti Mahrez, Feghouli ou Brahimi, etc mais une tactique générale pour battre l'équipe et remporter les trois points qui nous permettront d'assurer la qualification très tôt. Nous allons cette fois- ci jouer avec Sadio Mané qui est l'un des meilleurs joueurs en Afrique et dans le monde et cela ne sera que bénéfique pour le groupe » a-t-il révélé.

A en croire le milieu de terrain sénégalais Henri Saivet, malgré la dimension de l'équipe algérienne, sa sélection doit tout faire pour s'imposer dans ce match au sommet du groupe C.

« L'état d'esprit dans le groupe est bon avant le match face à l'Algérie. C'est vrai que nous allons jouer face à une équipe coriace mais nous avons aussi notre mot à dire et c'est à nous de prouver que nous pouvons assurer l'essentiel. A nous de jouer notre jeu habituel pour passer cet obstacle et aller le plus loin possible » a-t-il déclaré.