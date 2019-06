Maroc: Peas font vibrer l'OLM-Souissi - Les légendaires Black Eyed

On l'a tant attendu ! Et enfin le légendaire groupe américain, Black Eyed Peas, s'est produit devant le public marocain qui a été subjugué, mardi soir à la scène OLM-Souissi de Rabat, par une performance vocale, visuelle et chorégraphique phénoménale qui restera à jamais gravée dans les annales.

Les Black Eyed Peas ont fait littéralement vibrer le sol sous les pieds des festivaliers, venus en grand nombre d'ici et d'ailleurs, pour assister à l'un des concerts les plus attendus de cette 18éme édition. Le 25 juin 2019 s'est écrit en lettres d'or dans l'histoire du Festival Mawazine-Rythmes du monde. Comme ils sont légendaires, leur performance l'était aussi. Seuls ceux qui étaient sur place peuvent rendre compte de l'ambiance d'enfer qui y régnait. C'était une foule passionnée jusqu'à la moelle.

Avec des sonorités mêlant rock, pop, funk, électro ou encore salsa, la formation au style unique qui propose une alternative au rap classique de la côte Ouest, a suscité sur scène une vague d'euphorie et de jovialité sans égale. Les grands comme les petits étaient charmés par ce fascinant show musical, qui a fait danser et chanter le public jusqu'à la dernière note. Chose promise, chose due, le groupe au succès planétaire, né de l'association de trois jeunes Californiens, Will.i.Am, Apl de Ap et Taboo, avait promis lors d'une conférence de presse avant de se produire devant le public marocain, une soirée mémorable et explosive où de nouveaux titres seront dévoilés pour la première fois sur scène. Et leur promesse a été bien honorée.

Dès le début du show, la scène a été électrisée avec leur tube à grand succès "Let's Get It Started", avant d'enchaîner avec leurs hits dansants aux rythmes inoubliables, qui ont marqué plusieurs générations, notamment, "Rock That Body", "Boom Boom", "Don't stop the party", "Where is the love"... Rejoint sur scène par le nouveau membre de la famille Black Eyed Peas, Jessica Reynoso, le groupe mythique qui a fêté en 2018 ses 20 ans, a enchanté la foule avec une playlist très sélective, représentative de ses plus grands succès dans les charts du monde entier et de ses "featurings" avec les plus grandes stars internationales.

Pas de temps mort au cours de cette soirée exceptionnelle, avec "Pump it", l'un des hits les plus connus et réussis de ce siècle. C'est l'euphorie générale et contagieuse. Tout le monde chante en choeur, danse, saute et profite de ce moment unique qui ne se produit que rarement.