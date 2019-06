Algérie: Découverte d'une cache d'armes et de munitions près des frontières à Tamanrasset

Alger — Une cache d'armes et de munitions contenant notamment 2 mitrailleuses lourdes, 20 obus de mortiers et 2 bases lance-roquettes, a été découverte suite à une patrouille de fouille et de ratissage menée par un détachement de l'Armée national populaire (ANP) mercredi près des frontières à Tamanrasset, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation de renseignements, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert, aujourd'hui 26 juin 2019, suite à une patrouille de fouille et de ratissage menée près des frontières à Tamanrasset (6ème Région militaire), une cache d'armes et de munitions contenant 2 mitrailleuses lourdes de 12,7 mm, 20 obus de mortiers de calibre 82 mm, 2 bases lance-roquettes 107 mm et 2 supports de confection artisanale", précise la même source.

"Ce résultat révèle de plus en plus l'efficacité de l'approche de l'ANP pour l'éradication du fléau du terrorisme et la mise en échec de toute tentative visant à porter atteinte à la stabilité de notre pays et à sa sécurité", note le communiqué.