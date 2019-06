Ile Maurice: Nord - Un couple arrêté et avoue trois vols

Cela fait plusieurs semaines qu'ils sévissaient. Cédric Marley Pointe 21 ans et Zareen Balkissoon 28 ans ont finalement été arrêtés le mardi 25 juin dernier. Le couple était recherché pour plusieurs cas de vol, dont certains avec violence.

Le 12 juin dernier, les deux complices avaient brisé la vitre de la voiture d'une touriste polonaise et avaient fait main basse sur un téléphone portable valant Rs 35 000. Quelques jours après, soit le 14 juin, Cédric Marley Pointe et Zareen Balkissoon s'étaient attaqués au gérant d'un supermarché alors qu'il quittait son lieu de travail. Ils lui ont volé la somme de Rs 733 000. Puis, le 16 juin, c'est dans un commerce à Montagne-Longue que les deux ont sévi. Après avoir malmené le boutiquier, ils ont volé Rs 7 000.

Le cerveau de ces vols, Axel Janvier, a lui été arrêté dimanche 23 juin dernier par le sergent Lutchmun et les limiers de la Field Intelligence Office (FIO) en collaboration avec l'Anti Robbery Squad de l'Est. Quant au couple, il a été arrêté lors d'une opération menée par le sergent Forod et les limiers de la FIO du Nord, la police de Terre-Rouge et la Criminal Investigation Division de Piton. Les trois suspects sont passés aux aveux.

L'enquête est placée sous la supervision du surintendant de Police Gukhool et de l'Assistant Commissaire de Police Cally, Divisional Commander Northern, de l'Assistant Surintendant de Police Bancharam et du surintendant de police Purmarssur, Divisional Commander de l'Est.