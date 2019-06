Madagascar: Miss Tourisme Madagascar - Les plus belles fleurs pour représenter la Grande Île

Dans la matinée du 25 juin 2019, l'hôtel Le Fred à Antaninandro a reçu la conférence de presse du comité de Miss Tourisme Madagascar. Un événement dédié à la présentation de la première édition de ce concours de Miss prévu pour le 19 octobre prochain.

Promouvoir l'Île Trésor. Le concours se fixe comme objectif la promotion de la destination, la valorisation du patrimoine humain et culturel, et la biodiversité de Madagascar. L'heureuse élue de cette compétition se verra donc attribuer la mission de représenter le pays lors des différents salons professionnels tant nationaux qu'internationaux touchant au secteur du tourisme. Mais son domaine d'intervention ne s'arrête pas là puisque la Miss Tourisme Madagascar sera également présente lors des actions sociales et autres événements de sensibilisation concernant la préservation de l'environnement. « La culture générale et la maîtrise des langues étrangères seront prises en compte, en plus des critères physiques », a déclaré Madame Claudia Lamarre au sujet des critères de sélection.

Indépendant. Miss Tourisme Madagascar est un concours indépendant de toute autre compétition de Miss déjà existant à Madagascar. « Ce qui distingue Miss Tourisme Madagascar des autres concours, c'est que celui-ci est plus ciblé et plus axé vers le tourisme », nous a répondu le parrain de cette première édition, l'ancien ministre Roland Ratsiraka. Cependant, le comité de Miss Tourisme Madagascar reste ouvert à toute collaboration.

Cinquantaine de candidatures. En ce moment, Miss Tourisme Madagascar a reçu une cinquantaine de candidatures en un mois. L'objectif est selon Claudia Lamarre, de parvenir à atteindre plus de cent candidats jusqu'à la clôture de la réception des candidatures, qui a été fixée pour le 31 juillet 2019. La liste des candidates retenues sera publiée au mois de septembre. Et concernant cette première conférence, c'était aussi le moment de signer les contrats de convention avec les différents partenaires de l'événement, hormis celui avec Telma qui se fera ultérieurement. A noter qu'une autre conférence sera organisée prochainement pour de plus amples détails concernant ce nouveau concours de Miss, initié par Miss Tourisme et le ministère des Transports, du tourisme et de la météorologie.