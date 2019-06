Madagascar: Fête de l'Indépendance - Sous le signe de l'innovation

Les présidents de Rwanda Paul Kagamé et de Madagascar Andry Rajoelina sont venus assister à la célébration de la fête de l'Indépendance à Mahamasina. Ils sont respectivement arrivés à 13h55 et 14h.

Pour la célébration de la fête de l'Indépendance, les gens ont été gâtés. Le podium, qui s'est tenu à l'avenue de l'Indépendance, a drainé beaucoup de monde, et ce, malgré le froid qui sévit en cette saison hivernale. Il en a été de même pour le défilé militaire à Mahamasina qui a été plein comme un œuf. Après celui-ci, place à la musique. Rossy, Jerry Marcos et Tsiakoraka, pour ne citer qu'eux, ont tenu le devant de la scène devant une foule enthousiasmée. Que ce soit pour les feux d'artifice que pour le podium, la liesse populaire était au rendez-vous. Bref, tout était sous le signe de l'innovation. Toutefois, la cérémonie a été endeuillée par une bousculade monstre à Mahamasina (lire article par ailleurs).

Interventions. Concernant le défilé militaire, 2 862 éléments de l'armée, de la gendarmerie nationale et de la police nationale, y ont pris part. Des militaires en provenance de France, de Maurice et des Comores ont également participé. Pour donner plus d'ambiance, 17 avions et 7 hélicoptères ont survolé le ciel de Mahamasina. Des véhicules 4X4 flambants neufs étaient aussi de la partie. Sans parler de l'avion cargo de type CASA, de cinq avions légers de type CESSNA et de trois hélicoptères. Notons que l'avion cargo sera utilisé, entre autres, pour le transport des troupes et pour les interventions en cas de catastrophes naturelles.

Démonstration. Cette célébration de la fête de l'Indépendance a vu aussi la participation de l'académie militaire, notamment avec le « silent drill », ainsi que de la démonstration de taekwondo. Le tout sous le regard admiratif de l'assistance. La cérémonie d'hier a visiblement attiré les gens en manque également de festivités. Cependant, à trop vouloir faire la fête, la journée s'est mal terminée pour certains d'entre eux.