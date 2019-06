Madagascar: Jeux Corporatifs d'Antananarivo - Clôture des inscriptions ce jour

Les inscriptions pour les 30e Jeux Corporatifs d'Antananarivo prendront fin, ce jour, à Mahamasina, à 14h, où se tient également la séance de travail.

Bien avant les dernières inscriptions, on peut d'ores et déjà prédire un succès de cet événement, patronné par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto, avec notamment l'implication de nombreux partenaires, dont logiquement le ministère de la Jeunesse et des Sports, la CNaPS, la Commune Urbaine d'Antananarivo, Midi Madagasikara, l'équipementier sportif Nino Design International et Vatosoa Group.

A ce plateau exceptionnel et à la participation effective du MJS, Tafita, CUA, Midi Madagasikara, Pompiers, Police Municipale et la CNaPS, s'ajoutent d'autres habitués dont Trésor, Ambatovy, Value IT, les Ateliers du Capricorne, Auximad, Adema, Promodim, Sara et Cie, Cimelta, Anciens de St Michel, Fédération Malgache de basket-ball, SEPM et Vesta Security.

C'est une certitude que cette liste va encore s'allonger car d'habitude, les sociétés n'effectuent les inscriptions qu'à la toute dernière minute. Il en va de même pour les Tamataviens du SMMC et les Antsirabéens de Socolait.

A noter que six disciplines figurent au programme, dont le football à 7, le basket-ball, le volley-ball mixte et le tennis qui se jouent en 2 fois 10 minutes. La pétanque se dispute en triplette masculine et doublette féminine, avec des parties à 11 durant les matches de poule, tandis que la belote reste avec des parties à 150.

L'arbitrage est assuré par des membres du corps arbitral des ligues d'Analamanga, tandis que le tennis sera assuré par l'ancienne championne de Madagascar Solange Rasoarivelo. La pétanque est confiée à l'ancien DTN, Jocelin Rajaonarison, tandis que la belote sera placée sous la cape de Dr Dadou.