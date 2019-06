Madagascar: Primature - Dons pour le fokontany de Mahazoarivo

La SGG a représenté le PM.

Comme chaque année, à l'occasion de la fête de l'Indépendance, la Primature a fait des dons aux personnes âgées et aux enfants du fokontany de Mahazoarivo. Le Premier ministre Ntsay Christian a été représenté par la Secrétaire Générale du Gouvernement (SGG), Razanadrainiarison Rondro Lucette, qui a fait remarquer que « l'indépendance est une sorte de lutte permanente pour la majorité de la population face à la pauvreté ambiante ». La SGG d'expliquer que « ces dons sont un geste de réconfort et de solidarité à l'endroit des personnes âgées à qui nous devons du respect, et aux enfants qui représentent la relève ».

Donald Trump : Message de félicitations au peuple malgache

Le locataire de la Maison Blanche a adressé un message de félicitations au peuple malgache à l'occasion du 59e anniversaire de l'Indépendance du pays. Il a rappelé que l'élection présidentielle, qui s'était déroulée dans le calme en 2018, avait marqué le règne de la démocratie. Et de souligner que les gouvernements des deux pays œuvrent de concert au raffermissement de la coopération américano-malgache, notamment dans les domaines de l'économie et de la santé. Donald Trump de faire part de disposition des Etats-Unis de continuer à travailler avec Madagascar pour le développement durable en matière économique et sociale. Sans oublier la protection de l'environnement à Madagascar avec « sa faune et flore endémiques ».