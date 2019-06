Soudan: BCS - Des mesures sérieuses pour lutter contre l'inflation

Khartoum — Le Bureau central de la statistique (BCS) a appelé à prendre des mesures sérieuses pour lutter contre l'inflation, soulignant que l'inflation avait été estimée dans le budget de cette année sur une base différente, qui nécessite un réexamen pour le second semestre.

Le directeur général du BCS, Dr. Karamullah Ali Abdul-Rahman a déclaré que le taux d'inflation était bien inférieur à celui de l'année dernière, atteignant environ 80%, toujours le plus élevé dans la région arabe et africaine, ajoutant: "Nous avons un besoin urgent de prendre des mesures sérieuses pour régler le problème de l'inflation". En indiquant que l'inflation a atteint 44,9% en mai, il a déclaré que: il poursuit la même tendance sans ingérence, positive ou négative, il pourrait atteindre 47,5% d'ici la fin de l'année, ce que nous ne voulons pas".

Dr. Karamullah a déclaré que l'inflation au Soudan était basée sur les aliments et les boissons, soulignant que, pour y faire face, il était nécessaire de contrôler les marchés, d'augmenter la production et de réduire les importations dans les domaines des aliments et des boissons, indiquant que cela nécessitait une plus grande attention portée à la transformation agricole, qui est l'un des éléments les plus importants de la restructuration de l'économie.

Le Directeur général du BCS a annoncé que les services fournis représentaient environ 37% du produit brut et qu'ils ne représentaient que 20% dans l'État de Khartoum et 17% dans le reste des États.

Dr. Karamullah a réaffirmé que la contrebande de tous les produits augmentait au Soudan, y compris l'or, les produits agricoles et animale, la farine et les produits pétroliers, et cela n'est pas isolé du problème de l'inflation qui a conduit à la dévaluation de la monnaie nationale.