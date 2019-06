Gabon: Coupe du monde féminine 2019 - Sidonie Matomba la maman de Viviane Asseyi fait le buzz avec ses vidéos !

La France toute entière et d'autres pays s'intéressent depuis un certain temps déjà au football féminin, et ce grâce à une personne, Sidonie Matomba, la maman de Viviane Asseyi.

Elle est déjà apparue dans plusieurs émissions, et elle fait le buzz. La France dans sa grande majorité reconnait en Sidonie Matomba, la femme battante qui s'active jour après jour pour l'éclosion du football féminin, souvent marginalisé. Le fait d'être la maman de l'une des vedettes de l'équipe de France, la rend aussi célèbre que certaines personnalités. En effet, Sidonie Matomba est devenue une star, aussi bien à la télé que sur les réseaux sociaux. Depuis l'annonce de la liste des 23 bleues retenues pour jouer le Mondial où sa fille figurait, le 2 mai dernier, Sidonie n'a cessé de vanter les mérites de sa fille, et du football féminin. Son engagement pour la cause a pris une autre tournure.

Ses vidéos circulent un peu partout dans la France, et même hors des frontières hexagonales. En Espagne, ou encore aux États-Unis, Sidonie Matomba et ses exultations à chacune des sorties de l'équipe de France et de sa fille, font l'unanimité. Même Donald Trump, le président américain, a réagi au sujet du foot féminin. Ce dernier réclame l'égalité salariales entre homme et femme dans cette discipline. De quoi donner du tonus à celle qui s'autoproclame « mascotte » de l'équipe de France féminine. Même si sa santé l'empêche d'enchaîner des entretiens, la maman de Viviane Asseyi ne veut pas s'arrêter. « Je devais me faire opérer mais j'ai dit docteur, laisse-moi aller faire ma Coupe du monde. Même en fauteuil roulant, j'irai ! Laissez-moi tranquille, on voit ça après... Les matches, les stades, c'est ma vie, ma famille, cela fait 20 ans que je vis ça » a-t-elle déclaré au micro d'un média français.

Originaire du Gabon, Sidonie Matomba explique même qu'elle a mis en place « une fan zone à Libreville », pour soutenir la France et Viviane Asseyi lors de cette Coupe du monde. Pour elle, le football a été un facteur de rassemblement, « Le football a réuni ma famille qui était divisée. Tout le monde est heureux, tout le monde compte sur Viviane, tu es notre enfant, tu es notre fierté », a-t-elle encore rajouté. Un lien très fort unit la maman de l'attaquante de Bordeaux à sa fille, d'autant qu'elle a déclaré dans une de ses vidéos que : « Elle est mon sang, je suis sa veine ». De quoi rendre encore plus belle l'histoire d'une Coupe du monde conjuguée au féminin, où seule l'émotion fait vibrer les cœurs de nombreux adeptes convertis par la maman de « Vivi ».