Gabon: Deuxième édition du Gabon Wood SHOW

Ce Lundi 24 Juin, le premier ministre gabonais Julien Nkoghe Bekalé était présent au jardin botanique de Libreville pour prendre part à l'ouverture du salon international sur le bois dénommé Gabon Wood Show. Une rencontre qui rassemble des exposants, des investisseurs et des hommes d'affaires autour du bois.

Les stands d'expositions sont bien achalandés et approvisionnées sous la grande tente du jardin botanique depuis ce matin. Plusieurs entreprises spécialisées dans la transformation du bois se côtoient dans le cadre de ce grand forum organisé conjointement par le gouvernement gabonais, Gsez et Strategic Marketing Exhibition qui, durant trois (3) jours, met en valeur le bois gabonais.

Dans son discours de circonstance, le ministre de la forêt, de mer et de l'environnement, chargé du plan climat a rappelé que « cette rencontre majeure qui réunie durant trois jours plusieurs exposants, investisseurs, hommes d'affaires et transformateurs du bois est une vitrine pour le Gabon et pour l'Afrique centrale, elle témoigne de la dynamique de l'industrialisation de la filière bois et le soutien des efforts en matière de gestion durable et de valorisation des ressources forestières ».

Pour Lee White, cet événement revêt un intérêt évident, car c'est « une opportunité pour imposer une dynamique nouvelle et soutenue à la transformation plus poussée du bois, des essences plus diversifiées des forêts naturelles de la sous région de l'Afrique centrale » .

Dans son mot de bienvenu, lu par Olivier Ngoma, le DGA Olam GSEZ a souligné que « le Gabon est le seul pays en Afrique subsaharienne à organiser un salon de cette ampleur dans le secteur du bois ». Théophile Ogandaga a notamment rappelé le rôle de GSEZ comme « locomotive dans la montée en puissance de la filière bois gabonaise grâce notamment à la création en 2011 et la gestion par GSEZ de la Zone Économique Spéciale multisectorielle de Nkok qui a donné la priorité à l'installation des industries de transformation de bois »

Le Gabon Wood Show a accueilli a enregistré, pour sa première édition 75 exposants professionnels venus de 14 pays. Cette édition 2019 connaît déjà le même succès.