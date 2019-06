Gabon: Audition des membres du gouvernement à l'Assemblée nationale

Libreville, le 26 juin 2019 - Le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Julien Nkoghe Bekale a pris part ce jour à l'Assemblée nationale à la séance de questions orales adressées aux membres du gouvernement.

Tour à tour, les ministres de la Culture, des Sports chargé de la jeunesse et de la vie associative, M. Franck Nguema ; de l'Équipement, des Infrastructures et des Travaux publics, M. Arnauld Calixte Engandji Alandji ; des Transports et du Tourisme, M. Justin Ndoundangoye ; de la Santé, M. Max Limoukou ; de l'Économie, des Finances et des Solidarités nationales, M. Roger Owono Mba, de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et du Transfert de technologies, M. Jean de Dieu Moukagni Iwangou, se sont présentés devant les députés afin de se prononcer sur des sujets qui préoccupent les populations.

Interrogé sur les critères de désignation du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de football, le ministre des Sports a indiqué que sur les 82 dossiers reçus et après examen par le jury, seul celui de M. Patrice Neveu remplissait les critères prédéfinis car présentant un projet cohérent et durable avec un accent particulier sur la formation des jeunes. Le ministre Franck Nguema a par ailleurs indiqué que le gouvernement s'engage à mettre en place un management sportif de haut niveau, avec plus de rigueur, de professionnalisme et de performance.

S'exprimant sur le chantier du pont de Nzeng Ayong, le ministre des Travaux publics a indiqué que celui-ci a été livré le 31 mai 2019 et que deux semaines d'essai de charge étaient nécessaires pour s'assurer de sa sécurisation. Cette phase de test aujourd'hui achevée, M. Arnauld Calixte Engandji Alandji a annoncé son ouverture à la circulation ce jeudi 27 juin.

Sur les nombreux accidents constatés sur la voie ferrée, le ministre des Transports, M. Justin Ndoundangoye a réaffirmé l'engagement du gouvernement à apporter des solutions concrètes et à réhabiliter le chemin de fer. Des mesures urgentes ont déjà été prises telles que le déploiement d'agents aux postes de pesée des trains, les tests d'alcoolémie, la multiplication des contrôles techniques et le remplacement des rails.

Répondant à la question du député Fidèle Momomba sur la problématique de l'approvisionnement des médicaments dans les dispensaires publics, le ministre de la Santé, M. Max Limoukou a indiqué qu'une révision des statuts de l'Office pharmaceutique national (OPN) pour lui consacrer une véritable autonomie était en cours.

Le ministre de l'Économie, des Finances et des Solidarités nationales, M. Roger Owono Mba questionné sur l'augmentation du prix du carburant a déclaré : « Pendant de longues années, le prix du carburant a été subventionné par l'Etat. Pour exemple, entre 2015 et 2018, l'État a dépensé 700 milliards de francs CFA en subventions. Aujourd'hui, seuls le pétrole lampant et le gaz butane continuent d'être subventionnés. »

Enfin, le ministre de l'Enseignement supérieur, M. Jean de Dieu Moukagni Iwangou s'est exprimé sur le mouvement d'humeur de certains étudiants et la régularisation en cours des enseignants en situation de présalaire.