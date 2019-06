Cote d'Ivoire: Journalisme d'investigation et d'enquête - 20 journalistes formés aux b.a.-ba fondamentaux

La Commission d'Accès à l'information d'intérêt public et aux documents Publics (Caidp) en partenariat avec le Bureau Unesco d'Abidjan a organisé du 24 au 26 juin 2019 dans un hôtel de Grand-Bassam un Atelier de formation des organes de presse sur le thème : "L'Accès à l'information et journalisme d'investigation".

Pendant trois (3) jours, 20 journalistes de la presse écrite et de l'audiovisuel ont renforcé leurs capacités en matière de journalisme d'investigation et d'enquêtes. Zio Moussa, enseignant en journalisme et président de l'Observatoire de la liberté de la presse, l'éthique et de la déontologie (Olped) a appris aux 20 journalistes les techniques fondamentales de l'écriture de ces deux grands genres (investigation et d'enquêtes) et les écueils à éviter.

Au terme des travaux et de discussions sur le journalisme d'investigation, de présentation de l'indicateur 16.10.2 des Objectifs de développement durable (ODD) et du défi du journalisme d'investigation face aux Fake News, les participants ont recommandé "La mise en place d'un groupe de travail composé de représentants de l'Olped, du Réseau des journalistes pour l'accès à l'information, du Réseau des journalistes d'investigation, de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), de l'Organisation des journalistes de Côte d'Ivoire (Ojpci), du Réseau des professionnels de la presse en ligne de Côte d'Ivoire (Reprelci), et d'un membre de la Caidp.

Le groupe de travail devra en outre mener des campagnes de sensibilisation dans les entreprises de presse pour une meilleure appropriation de la loi de 2013 portant accès à l'information d'intérêt public. Le groupe de travail sera également chargé de la mise en œuvre du suivi des recommandations de cet atelier.

L'atelier a recommandé la saisine d'un cabinet juridique qui va aider les journalistes à mieux comprendre les dispositions juridiques de la loi sur l'accès à l'information et aux documents publics. Cet exercice va permettre de faire de nouvelles propositions sur la question du délai de 15 jours et de réduire les lourdeurs administratives.

L'atelier a recommandé le renforcement des critères de ce Prix du journalisme d'investigation en tenant compte des spécificités du journalisme d'investigation face aux Fake News. L'Atelier encourage l'attribution du Prix en septembre prochain, en marge de la Journée mondiale de l'accès à l'information.