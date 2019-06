Cote d'Ivoire: Audiences du vice-président Duncan avec les PTFS et autres personnalités ayant pris part à la concertation régionale du Cerfam

Après deux jours de travaux à Azalaï Hôtel de Marcory où ils étaient réunis avec les Facilitateurs nationaux des Examens stratégiques Faim zéro et les Points focaux SUN, dans le cadre la première « Concertation Régionale du CERFAM sur l'état d'avancement des Feuilles de route pour l'élimination de la faim et la malnutrition en Afrique », une délégation de partenaires techniques et financiers (PTFs) a été reçue en audience par le vice-Président de la République. C'était le mardi 25 juin, en début de soirée, à la salle Mosaïque du Palais présidentiel.

Ils étaient au total 13 personnalités du PAM, de l'OMS de la FAO, de l'UNESCO, du CILSS du mouvement SUN (Scaling up Nutrition) et de l'UNICEF, parmi lesquelles M. Issa Sanogo, le tout premier Directeur du CERFAM (Centre d'Excellence régional contre la Faim et la Malnutrition), inauguré à Abidjan le 25 mars 2019.

Don son mot d'introduction de cet entretien, le vice-Président de la République a réitéré ses remerciements à toutes ces personnalités pour avoir fait le déplacement d'Abidjan et participé activement aux travaux de la Concertation régionale qui a esquissé des recommandations restant à valider par les pays de la zone concernée.

A l'issue de l'audience, c'est à M. Stanlake, Directeur des Partenariats stratégiques du PAM, représentant le Directeur exécutif du PAM, qu'il est revenu de dire un mot au nom de l'ensemble des partenaires technique et financiers présents.

« ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. »

Notons que le vice-Président de la République avait à ses côtés, au cours de cette rencontre, plusieurs membres de son cabinet et la Coordonnatrice du Secrétariat Technique Permanent du Conseil National pour la Nutrition (STP-CNN), Mme Patricia N'Goran-Theckly.

A noter aussi que cet entretien avec les PTF a été précédé, successivement de 16H30 à 19H, de quatre audiences, également avec d'autres personnalités ayant pris part à la Concertation régionale du CERFAM ; ce sont notamment, le professeur Peter Okubekola, représentant de l'ancien Président nigérian Olusegun Obasanjo, M. Pierre Claver Damiba, ancien ministre du Plan du Burkina Faso, et la professeure Ndjoré Ndiaye, ancien ministre du Développement social du Sénégal.