Togo: Aboka reconnait les détournements de fonds et tua la liste UNIR Golfe 5

Candidat et tête de liste de UNIR dans Golfe 5, le président de la Délégation spéciale de la Préfecture du Golfe et de la Mairie d'Agoè-Nyivé, était chez nos confrères de Kanal Fm, Kossi Aboka, ensemble avec ses autres camarades candidats de liste UNIR pour les élections locales du 30 Juin prochain.

Interpellé par les auditeurs sur le fait qu'il fut épinglé par la Cour des comptes pour détournement et malversation financière durant sa gestion des deux délégations spéciales en question, n'a pas eu d'autres mots que de reconnaitre à demi-mot ses crimes financiers, indiquant qu'ils ont finalement appris des leçons de la Cour des comptes sur ces faits de détournement et malversation financier. Comme pour dire aux Togolais qu'il a réellement commis les faits qui lui sont reprochés. C'est bien là un aveu qui apporte un élément de preuve de plus à ce dossier et dont la Cour des Comptes peut se saisir pour intenter un procès contre Kossi Aboka et ses complices.

Interrogé sur cet aveu cinglant d'un candidat en course pour la mairie d'Aflao Gakli, qui pourrait faire tâche d'huile et rebuter des électeurs potentiels de UNIR, un autre candidat d'une utre liste adverse en course pour le fauteuil de cette commune, dit être disposé à "appeler les électeurs de Golfe 5 à voter pour la liste UNIR conduite par le détourneur Aboka si celui-ci s'engageait à restituer jusqu'au dernier centime l'argent volé".

On attend de voir si son avis sera pris en compte par le détourneur qui sur coup d'intimidation, n'hésite pas à sortir un bulldozer en pleine campagne comme pour dire aux Togolais, surtout ceux de Golfe 5, que les casses de maison vont se poursuivre si jamais on votait pour sa liste pour prendre la tête de cette commune.