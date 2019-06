Sénégal: Développement de l'écosystème technologique et entreprenariat - Une plateforme pour stimuler les start-up lancee

Engagée dans une dynamique de développement par l'innovation technologique, le centre de recherche et de développement de Nestlé a présenté hier, mardi, à Dakar, devant un parterre d'acteurs de l'écosystème technologique et entrepreneurial au Sénégal, son programme «R&D Innovation challenge ». Ledit programme vise à stimuler l'esprit d'entrepreneuriat et fournira aux start-up et aux universités une plateforme pour contribuer à la croissance locale durable en apportant des idées novatrices sur le marché.

Les porteurs dudit programme soutiennent que cette collaboration avec ces startups et universités a pour objectif d'identifier des solutions scientifiques et technologiques durables et évolutives permettant d'accélérer l'innovation de produits répondant aux besoins des consommateurs locaux. Le programme «R&D Innovation challenge» recherche des solutions innovantes dans quatre domaines que sont les emballages alimentaires plus soucieux de l'environnement; les produits abordables pour une nutrition saine et de qualité; les nouveaux mécanismes de commercialisation de produits; les solutions durables aux mécanismes de transport et culture des plants de cacao.

A l'occasion, Xavier Beraud, administrateur général de Nestlé Sénégal a encouragé les jeunes à faire preuve d'audace afin de faire briller les idées qui fourmillent en eux, car fait-il savoir, «la collaboration multipartite en matière d'innovation, recherche scientifique et développement est une approche indiquée pour améliorer la qualité de vie et contribuer à un avenir plus sain des populations locales». A noter que Nestlé s'est associé à Kinaya Ventures, dans le cadre de son programme d'octroi de bourses «Spring Fellowship» à travailler avec des start-up.