Angola: L'exécutif apprécie le projet de transferts sociaux monétaires

Luanda — La Commission économique du Conseil des ministres a approuvé mercredi à Luanda un projet intégré de transferts sociaux monétaires visant à atténuer l'impact de la modification des tarifs sur l'eau, l'électricité, les transports en commun et les carburants.

La modification de ces tarifs, processus en cours en Angola depuis août 2018, aura des incidences financières sur la vie du citoyen et un plus grand impact sur les familles les plus pauvres. C'est pourquoi l'exécutif s'efforce de renforcer le système de protection sociale, en particulier au niveau de protection sociale, non obligatoire et non contributive.

Selon le communiqué final de la réunion de la Commission économique du Conseil des ministres, présidée par le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, le projet intégré de transferts sociaux monétaires aura un financement de la Banque mondiale de l'ordre de 320 millions de dollars.

Ce projet, d'une durée de mise en œuvre de quatre ans, pourrait couvrir un million de familles dans les 18 provinces et 40 municipalités, dont 50 bénéficiaires en milieu urbain et 50 en milieu rural.

Chaque famille recevra 5.000 kwanzas / mois pendant 12 mois, avec un deuxième volet d'inclusion productive et de renforcement du système de protection sociale.

Le projet devrait être approuvé par le Conseil d'Administration de la Banque mondiale le 2 juillet, journée consacrée à la République d'Angola à la Banque mondiale.

À la même occasion, un paquet financier de 1,5 milliard USD, qui comprend des programmes de renforcement du Budget et un programme du secteur de l'eau, pourrait également être approuvé.