Afrique: CAN 2019 / Egypte - Salah à deux buts du recordman Hassan El Shazly

Star de l'équipe égyptienne, Mohamed Salah a exaucé les voeux du public ce jeudi. Dans le deuxième match des Pharaons dans le groupe A de la CAN 2019, Salah ouvre son compteur de buts et soulève les 74000 supporters du stade international du Caire. Un but à double portée.

A la 43ème minute, suite à une passe en profondeur de Trezeguet, Mohamed Salah fixe le défenseur congolais Marcel Tisserand et frappe du côté fermé du gardien Ley Matampi.

Il marque le deuxième but de sa sélection dans le duel au sommet du groupe A. En plus de qualifier sa nation pour les huitièmes de finale de la CAN 2019, Salah inscrit son 40ème but en sélection. Il est à deux buts du recordman Hassan El Shazly qui totalise 42 buts.

La CAN 2019 pourrait être marquée par la star égyptienne. Il pourrait battre le record de buts en sélection. Ainsi, décrocher la 8ème étoile des Pharaons en Coupe d'Afrique des Nations.