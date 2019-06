Ile Maurice: L'Exéquatur remis à trois nouveaux consuls honoraires

communiqué de presse

rois nouveaux consuls honoraires, à savoir, le Consul général du Ghana à Maurice, le Dr Robert Afriyie, le Consul général de l'Arabie Saoudite à Maurice, M. Ahmed bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Salamah, et le Consul honoraire du Sri Lanka à Maurice, M. Dharam Yash Deo Dhuny ont reçu l'Exéquatur, hier, à Port Louis. Ce document officiel qui autorise un représentant consulaire d'un pays étranger à exercer ses fonctions leur a été remis par le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, et ministre des Infrastructures publiques et du Transport routier, M. Nandcoomar Bodha.

La nomination de ces trois consuls, soutient le ministre des Affaires étrangères, démontre la volonté du gouvernement d'accroître la visibilité internationale de Maurice auprès de divers États membres et de sa détermination à renforcer les relations bilatérales et amicales avec eux. Ces consuls ont été élus dans le but de travailler comme ambassadeurs de Maurice afin d'initier un dialogue politique amical avec les pays étrangers pour favoriser des relations plus étroites et un partenariat susceptible de faciliter les échanges commerciaux, les investissements et la coopération. En outre, M. Bodha a évoqué le rôle clé joué par Maurice en offrant une visibilité accrue sur l'océan Indien, qui devient une zone stratégique et géopolitique cruciale dans le monde.

Maurice a grandement consolidé ses liens avec l'Arabie Saoudite dans divers domaines à savoir le développement de l'infrastructure et des services de santé, en sus des échanges sur le plan culturel et religieux. A noter que l'Arabie Saoudite apporte un soutien financier à la construction d'un hôpital pour le traitement du cancer, à un gymnase et au projet de logement social.

Le Ghana, quant à lui, est un des principaux pays avec lesquels Maurice est en train développer les affaires dans le cadre de son Agenda Afrique. Maurice projette en effet de mettre en place une zone économique spéciale (ZES) au Ghana. Le ministre Bodha a évoqué la possibilité de partenariat triangulaire dans le cadre du développement de ces ZES.

Avec le Sri Lanka, de nouvelles perspectives de coopération se présentent, notamment dans le secteur touristique. Des opportunités d'échange commercial et l'investissement transfrontalier sont aussi à l'ordre du jour avant la nomination du nouveau consul honoraire. Maurice compte plusieurs milliers d'ouvriers sri-lankais dans le textile-habillement et dans d'autres secteurs d'activité.