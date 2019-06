Congo-Brazzaville: Fécofoot - Les membres des organes juridictionnels officiellement installés

Le président de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), Jean Guy Blaise Mayolas, a remis les documents de travail aux membres des organes juridictionnels de cette fédération, mis en place lors de l'assemblée générale du 4 mai dernier. Un acte qui symbolise leur prise de fonctions.

« Je vous félicite de votre dernière élection à la dernière assemblée générale et vous installe officiellement dans vos fonctions. Vous savez, notre football connaît beaucoup de problèmes, de comportement d'éthique. Je crois qu'aujourd'hui, avec la mise en place de ces commissions juridictionnelles, une autre ère va s'ouvrir pour notre football », a souhaité le président de la Fécofoot.

Lors de la dernière assemblée générale qui n'a pas permis à la Fécofoot de compléter son bureau exécutif, les membres des organes juridictionnels ont été élus. Alphonse Dianguitoukoulou a été placé à la tête de la commission d'éthique avec pour collaborateurs Me Anicet Kikonso (vice-président), Davis Gilbert Mampouya, Jean Cyprien Kelani et Alain Fortuné Malonga (membres). Le président de cette commission entend donner le meilleur de lui-même pour que l'éthique et la morale prennent le dessus dans le milieu du football.

« Vous savez que l'éthique, la morale, c'est ce qui devrait primer dans le milieu du football. Si on a un dossier qui nous est présenté, nous allons appliquer en fonction des textes. Les juges sont comme les monstres froids, ils n'ont que la loi, rien que la loi », a déclaré Alphonse Dianguitoukoulou.

Me Ibara est le président de la commission de discipline. Le vice-président est Abraham Soumbou, suivi par Tertulien Demba, Marie Angèle Bitsindou et Dieudonné Bakolo (membres). Pour sa part, Me François André Quenum a été responsabilisé pour gérer la commission de recours. Il a promis de dire le droit selon les textes en vigueur.

« Ce n'est pas évident que je sois venu avec un bâton magique pour transformer les choses au point où on aurait espéré. Ce qui est certain, nous sommes un organe juridictionnel, nous veillerons à la stricte application des règles qui régissent notre football et toute déviance à ces règles occasionnant des conflits sportifs. Il va de soi que nous réagirions une fois que nous aurons été saisis pour dire le droit. Nous qui sommes déjà avocat, avons l'habitude de trancher les litiges », a indiqué le président de cette commission.

Me Kevin Kisito Kodia (vice-président), Jean Jacques Mbou, Fidèle Stalgar Diahomba et Jean-Baptiste Saminou sont les membres qui l'accompagnent dans la commission recours.