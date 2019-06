Afrique: CAN 2019 - Face au Burundi, Madagascar met un pied en huitièmes

Madagascar s'est imposé ce jeudi 27 juin face au Burundi à Alexandrie lors de la deuxième journée du groupe B. Les Barea ont inscrit le seul but de la rencontre lors de la deuxième période grâce à un coup franc de Marco Ilaimaharitra (1-0). Cette première victoire en CAN leur laisse un grand espoir pour accéder au second tour.

Qui gagnera le match des novices de la Coupe d'Afrique dans le cadre du groupe B ? C'était la question que l'on se posait à Alexandrie lors d'une après-midi chaude et toujours aussi ensoleillée. Verdict quatre-vingt-dix minutes plus tard : Madagascar se donne l'occasion de continuer l'aventure.

Saido Berahino et ses coéquipiers avaient posé des problèmes au Nigeria lors du premier match. Mais à 15 minutes de la fin, les Hirondelles avaient cédé face à Odion Ighalo, qui avait offert la victoire aux Super Eagles (1-0). Face aux joueurs malgaches, les Burundais ont vécu le même scénario : un but encaissé dans le dernier quart d'heure.

Marco Ilaimaharitra, l'homme d'un jour

Marco Ilaimaharitra, qui évolue en Belgique à Charleroi, restera l'homme de l'après-midi après son magnifique coup franc qui a filé directement dans la lucarne (76e).

Madagascar avait fait jeu égal contre la Guinée de Naby Keïta, au grand désespoir des hommes du Syli national. De quoi songer à plus grand pour la suite. Avec ses trois points pris face aux Hirondelles, Madagascar peut continuer à rêver. Un exploit pour le Petit Poucet qui découvre la compétition.

« Le Nigeria était notre première finale et c'est la deuxième finale à laquelle nous sommes confrontés contre Madagascar », avouait le coach du Burundi avant la rencontre. Et malgré leur envie, les hommes d'Olivier Niyungeko n'ont pas réussi à trouver la faille. Avec une frappe de Cédric Amissi dans la surface, le Burundi aurait pu ouvrir le score (17e).

C'est finalement Madagascar qui s'est offert le plus d'occasions pendant les quarante-cinq premières minutes. On notera la prestation de Carolus qui a fait trembler le camp adversaire à plusieurs occasions. À la 26e minute, le joueur d'Al-Adalh est trouvé dans la surface, mais la charnière empêche l'attaquant de marquer. L'ancien joueur de l'USM Alger avait aussi tenté un coup franc direct et Jonathan l'avait dévié difficilement en corner (13e).

Un portier malgache inspiré

À noter aussi les occasions de Favena Andriatsima qui, par deux fois, profitait d'un contre pour se présenter seul face au gardien. L'attaquant malgache manquait de vitesse à la 43e minute et se faisait stopper par Omar Ngando. La défense burundaise veillait au grain.

La seconde période a ensuite été marquée par une possession de balle pour le Burundi. Fiston Abdul Razak, meilleur buteur de la sélection lors des qualifications, plaçait une tête, mais ratait de peu le cadre (64e). Juste après, Melvin Adrien devait se détendre pour sortir un coup franc direct tiré par Gaël Bigirimana qui filait vers la lucarne (69e).

Grâce à un portier inspiré et à un Marco Ilaimaharitra déterminé, la Grande Île a presque un pied en huitièmes de finale. La prochaine rencontre sera de taille face au Nigeria dimanche 30 juin. Quant aux Hirondelles, elles ne verront probablement pas le deuxième tour pour leur première participation.