Congo-Brazzaville: Recherche scientifique - Le Cergec et l'IGN-FI améliorent la qualité des données géographiques

Le Centre de recherche géographique et de production cartographique du Congo (Cergec) et l'Institut géographique national de France à l'international (IGN-FI) travaillent main dans la main pour mettre à la disposition des structures publiques et privées les données de qualité pour leur développement.

« Nous devons former les cadres capables de manipuler les outils du système d'information géographique pour qu'ils soient à l'aise dans l'utilisation des images satellites, de nouveaux logiciels dans la production des données que l'ensemble des acteurs publics et privés peuvent utiliser pour le développement de leur activité », a expliqué la directrice régionale de l'IGN-FI, Aude Areste, au sortir d'une entrevue avec le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique, Martin Parfait Aimé Coussoud-Mavoungou, le 26 juin à Brazzaville.

L'IGN-FI a, en effet, la vocation d'accompagner les gouvernements dans la mise en œuvre de la géomatique qui est l'ensemble des outils et méthodes permettant d'acquérir, de représenter, d'analyser et d'intégrer des données géographiques.

Ces données indispensables à l'expertise territoriale, une fois produites, aident à la prise des décisions. Les services de l'Etat, les bureaux d'étude, les collectivités territoriales, les opérateurs des services publics s'appuient dessus pour la réalisation des projets de développement dans divers domaines. L'agriculture, l'environnement, la gestion des frontières, la sécurité civile, la gestion des risques, les transports, le tourisme...

C'est à ce travail que le Cergec est dévolu au plan national. Pour dynamiser davantage la structure, des outils de plus en plus modernes et performants sont nécessaires, ainsi que du personnel formé qui ne soit pas en marge de l'évolution de la technologie en la matière. La coopération relancée entre le Cergec et l'IGN-FI est tombée à pic.

En dehors de l'expertise technique, l'IGN-FI œuvre aussi pour la transmission des savoirs et de compétences, notamment sur la gestion et l'utilisation des données géo-spatiales.