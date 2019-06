Cote d'Ivoire: Masa 2020 - L'appel à candidature se clôture ce week-end

La date limite de réception des candidatures pour participer à la onzième édition du Marché des arts du spectacle d'Abidjan (Masa), qui aura lieu du 7 au 14 mars 2020, est fixé au 30 juin.

Sont concernés par l'appel à candidatures, les groupes artistiques de conte, danse, humour, musique, théâtre et slam. Les créations doivent remplir certains critères comme: un spectacle de moins de trois ans, un effectif du groupe, y compris l'équipe d'encadrement et le manager n'excédant pas trois personnes pour l'humour, trois personnes pour le slam, quatre pour le conte, huit pour la danse contemporaine, dix pour la musique, dix autres pour le théâtre, et quinze personnes pour la danse patrimoniale.

Les groupes devront aussi fournir, entre autres, la liste des créations et diffusions des trois dernières années ou un press-book et une captation vidéo du spectacle. Les teasers et clips vidéos ne sont pas acceptés, a-t-on précisé. Il est aussi exigé une présentation du spectacle en précisant la date de création, le thème, la démarche ainsi qu'un résumé de l'histoire mise en scène pour le conte, l'humour, la danse et le théâtre, les textes des chansons pour la musique et le slam.

Considéré comme le plus grand marché des arts de la scène en Afrique, le Masa est un programme de développement culturel des arts du spectacle africain. Ses objectifs sont, à titre principal, le soutien à la création et à la production de spectacle de qualité, la facilitation de la circulation des créateurs et leur production en Afrique ainsi que dans le monde, la formation des artistes et des opérateurs de la chaîne de production des spectacles et le développement du secteur des arts de la scène (musique, théâtre, danse) relevant du continent africain. L'art du cirque et de la marionnette ainsi que la mode entre aussi en ligne de compte au Masa.

Notons que pour tous les groupes intéressés, le dossier de candidature est disponible sur le site internet du Masa. La liste des groupes retenus pour la sélection officielle sera publiée le 30 septembre.