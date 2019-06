Afrique: CAN 2019 - Promenade des Lions à quelques heures du choc face à l'Algérie

Après leurs succès respectifs face à la Tanzanie (2-0) et le Kenya (2-0), le Sénégal et l'Algérie se retrouvent pour le compte de la 2e journée de la CAN 2019. Premier gros choc de cette Coupe d'Afrique, le match est à suivre en direct dès 19 h GMT.

C'est un match en forme de finale de la poule C de cette Coupe d'Afrique des nations de football. Les deux équipes, ambitieuses dans cette compétition, ont bien débuté le tournoi en remportant chacune leur premier match, respectivement face à la Tanzanie et le Kenya, sur le même score (2-0). Ce sont ainsi deux des plus belles équipes de la compétition qui se rencontrent.

Et à quelques heures du coup d'envoi de ce choc Algérie-Sénégal, la tension monte dans les deux camps. A l'image des Algériens, les Lions de la Teranga font une promenade dans les rues du Caire histoire de chasser la pression.

Si les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes accéderont aux 8e de finale de la CAN 2019, le vainqueur de ce match, si vainqueur il y a, fera déjà un grand pas vers la qualification et pourra se permettre de faire tourner son effectif lors du dernier match de groupe