Sénégal: Appel à la levée des tabous sur la mendicité infantile

Dakar — Le Comité intersyndical de lutte contre les pires formes de travail des enfants (CIL/ PFTE) réitère l'impératif d'un "retrait de tous les enfants de la rue" et d'une levée des "tabous sur la mendicité infantile", dans une déclaration parvenue jeudi à l'APS.

Le CIL/ PFTE dénonce ainsi "la réaction démesurée et incompréhensible de certains maitres coraniques" suite à la publication du rapport de l'ONG Human right Watch sur la situation des enfants talibés et réitère "son indignation face au pire fléau des temps modernes que constitue la mendicité des enfants".

Le CIL/ PFTE exhorte l'Etat à "développer et pérenniser des actions afin d'améliorer la situation des enfants à risque, interdire formellement la mendicité infantile".

Le comité exhorte le gouvernement à "prendre des mesures coercitives contre toute personne, auteur d'abus commis à l'encontre d'enfants, à fermer tout lieu destiné à l'enseignement qui ne remplirait pas les normes minimales de sécurité et de santé".

Le comité déclare qu'il "soutient absolument le contenu du rapport de HRW" et "juge inacceptable que des enfants soient livrés à la maltraitance et à l'humiliation au quotidien et passent la plupart de leur temps dans la rue affamés et misérables à la recherche d'argent à verser à une certaine catégorie de marabouts (... .)".