Afrique: CAN 2019 - Baldé ou Mané, cela n'inquiète pas Belmadi

C'est l'un des chocs les plus attendus de cette phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2019). Vainqueurs de leur premier match, le Sénégal et l'Algérie s'affrontent ce jeudi à 17h GMT au Caire pour le sommet du groupe C. Une place de leader et un ticket pour les huitièmes de finale sont en jeu.

L'équipe sénégalaise récupérera Mané, le jeu risque d'être plus dangereux côté sénégalais. Absent du premier match face à la Tanzanie, Sadio Mané est attendu pour le match entre le Sénégal et l'Algérie ce jeudi. Belmadi ne s'en soucie pas, il affirme qu'il a étudié le jeu de cette équipe il est par conséquent prêt à y faire face même si Cissé décide de ne pas aligner Mané.

Les Algériens partent avec des statistiques favorables. En trois confrontations en Coupe d'Afrique, ils n'ont jamais perdu devant les Lions. Mais Djamel Belmadi ne pense qu'au présent et s'attend à souffrir face à l'attaque des Sénégalais. Présent en conférence de presse à la veille de ce choc entre les deux premiers du groupe C, le sélectionneur algérien est revenu sur le probable retour de Sadio Mané pour affronter les Verts ce jeudi.

«Comme je l'ai dit le joueur qui l'a remplacé, a fait aussi le travail, ce sont tous des joueurs de grande qualité, maintenant ce qui est sûr c'est que Mané va arriver tout frais, avec ces matches rapprochés, la récupération est un élément essentiel pour être performant, donc lui aussi il va arriver très frais, et puis qui me dit qu'Aliou Cissé va l'aligner ? Il se pourrait qu'il va rentrer en jeu, son équipe a gagné sans lui, donc il n'y a pas que son statut on a aussi des joueurs de qualités dans notre équipe, avec un statut de joueur de Ligue des champions, même s'il ne débutent pas les matches, donc Mané et Balde c'est des joueurs de qualité qu'on a étudiés, notamment Mané, qui est plus exposé grâce à son club et son parcours en Ligue des champions, on connaît leurs atouts et leur manière de jouer... »