Afrique: Au Caire, on spécule sur les couleurs en attendant le match au sommet de la poule C

De l'envoyé spécial de l'APS : Salif Diallo

Le Caire, 27 juin (APS) - A quelques heures du coup d'envoi du match devant opposer le Sénégal à l'Algérie, les supporters tuent le temps en spéculant sur les couleurs et la participation d'Ismaïla Sarr et d'Idrissa Gana Guèye à cette rencontre au sommet de la poule C, dans une ville Cairote où règne un temps caniculaire.

Couleurs : Le Sénégal sera tout en blanc et l'Algérie tout en vert pour le match devant les opposer ce jeudi au Stade du "30 Juin" au Caire à partir de 17 heures.

Les Fennecs vont ainsi se priver de leur tenue fétiche, le vert, selon les médias algériens qui mettent en avant les bonnes statistiques de leur sélection face aux Lions en phase finale de CAN. En trois matchs, l'Algérie compte deux victoires et un nul.

Ruée : Le match Sénégal-Algérie considéré comme le premier choc de cette CAN 2019 attire beaucoup de monde. En attendant la ruée des supporters notamment algériens, il y a une forte demande au niveau des médias où les places seront chèrement disputées dans la tribune de presse.

Thermomètre : Il fait très chaud au Caire. C'est un truisme de le dire et ce jeudi matin la chaleur est suffocante dans la capitale égyptienne où dans les bureaux et les taxis la climatisation tourne à fond.

Gana et Iso : Idrissa Gana Gueye et Ismaila Sarr ont été les grands absents de la séance d'entraînement de la veille, mais bien malin sera celui qui osera parier sur leur absence ou participation à cette rencontre phare des phases de groupes de la 21e Coupe d'Afrique des nations (CAN).