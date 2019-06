Afrique: CAN 2019 - La RDC ne désespère pas et veut se battre jusqu'au bout

Les Léopards de la RD Congo n'ont pas pu résister devant les Pharaons d'Egypte. Ils ont été domptés (2-0) par les Egyptiens hier lors de la deuxième journée dans le groupe B de la CAN 2019.

Les Léopards jouaient gros. Battus par l'Ouganda samedi (0-2), Cédric Bakambu et les siens devaient absolument prendre les trois points pour encore garder un réel espoir de qualification. Mais avec la défaite face à Salah et ses coéquipiers, les Congolais sont au bord du gouffre. La RDC se retrouve en dernière position du groupe A avec 0 point (-4). Plus que jamais proche de l'élimination, la RDC ne désespère pas. Elle devra battre le Zimbabwe dimanche 30 juin pour espérer être parmi les quatre meilleurs troisièmes et de se qualifier en 8e de finale.

« Ce soir, on a un peu moins de regrets que face à l'Ouganda. Je trouve qu'on a plus mouillé le maillot, on s'est créé des occasions. Forcément, on est déçus de ne pas les avoir mises. Mais je suis content de mes coéquipiers. On s'est donnés jusqu'au bout. On a montré une bonne image du Congo. Bien sûr qu'on croit en la qualification. On est des compétiteurs. On va y croire jusqu'au bout », a souligné Marcel Tisserand, dans propos relayés par l'AFP.

Même son de cloche du côté de ses coéquipiers, à l'image de Cédric Bakambu. « Des regrets, c'est surtout par rapport au premier match (perdu face à l'Ouganda). On a très mal débuté la compétition. On s'est procuré des occasions, mais on a manqué de réussite. Il faut continuer, on va défendre l'honneur du pays jusqu'à la fin. Dans la victoire comme dans la défaite, on va se donner à 100 %. On ne peut pas se permettre de sortir de la compétition avec zéro point, zéro but marqué. On va se battre », a déclaré l'attaquant de pointe des Léopards.

Malgré ce deuxième revers dans cette CAN 2019, après celui face à l'Ouganda (0-2), les Congolais veulent garder la tête haute jusqu'au bout et battre le Zimbabwe, le 30 juin.