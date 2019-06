Afrique: CAN 2019 - La sensation Madagascar

Grâce à un coup franc magnifique inscrit en fin de rencontre par Marco Ilaimaharitra, Madagascar a remporté la première victoire de son histoire en CAN face au Burundi (1-0). Réactions des Barea à l'issue de la rencontre.

Sur son cou, Carolus s'est fait tatouer trois étoiles. On pourra suggérer au joueur malgache d'en ajouter une quatrième après cette victoire historique en Coupe d'Afrique des nations.

« On avait à cœur de bien faire »

Depuis le début des qualifications, les Barea surprennent leur monde. Passé par un tour préliminaire, les hommes de Nicolas Dupuis avancent à leur rythme, toujours confiants et soudés. Au départ, ils avaient marqué l'histoire avec cette qualification pour la CAN en Égypte (ils avaient été les premiers). Désormais, ce sont les huitièmes qu'ils visent.

« Le but est arrivé au bon moment, ça nous a permis de repartir sur un second souffle », confie Romain Metanire, le visage fatigué, qui pointe un deuxième exploit après le nul arraché face à la Guinée (2-2). Sous un soleil de plomb, les Malgaches ont souffert. « On va rentrer se relaxer. On s'était mis la pression, on avait à cœur de bien faire, ça nous a galvanisés pour remporter cette victoire ». Romain Metanire et son équipe se considèrent toujours comme des outsiders. En prenant du recul, ils réaliseront l'exploit du jour.

Durant la préparation de cette CAN, à Lisses en région parisienne, Faneva Andriatsima, le capitaine, nous avait annoncé que Madagascar réussirait son entrée dans la CAN avec une victoire sur les trois rencontres du premier tour. « On voulait rendre hommage au peuple malgache qui a souffert hier », annonce l'ancien joueur de Sochaux. Au moins seize personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées la veille dans la capitale Antananarivo, au cours d'une bousculade survenue lors d'un concert donné à l'occasion de la fête nationale au stade de Mahamasina.

« On est en train de faire des miracles et c'est tant mieux »

« Le coup-franc de Marco (Ilaimaharitra) était énorme, dit Nicolas Dupuis. Mais il faut continuer et se préparer pour le Nigeria, car nous ne sommes pas qualifiés. C'est le discours que je vais tenir aux joueurs. Mais tout en restant humble, la victoire est là. C'est notre première participation et nous avons un nul et une victoire. On est en train de faire des miracles et c'est tant mieux. »

Des sourires, il y en a eu sur tous les visages. Même sur celui de Jérémy Morel qui, pour cause de blessure, n'a pas eu l'occasion de fouler la pelouse lors des deux premières rencontres. « C'est ce que l'on voulait faire et on s'est donné les moyens d'y arriver », raconte le Lyonnais, arrivé en sélection en novembre 2018. « Maintenant, on va profiter de la soirée. Contre le Nigeria, ce sera compliqué, mais c'est dans ces matches qu'il faut apprendre et grandir, et la CAN est là pour ça », ajoute-t-il. Celui qui a joué plus de cent cinquante rencontres avec Marseille lâche : « Le foot fait rêver et nous permet de rêver. »

Pourtant, comme l'explique Ibrahim Amada, la sélection de Madagascar n'a pas toujours été à la fête. Il y a eu des hauts et des bas et certains joueurs avaient quitté les Barea avant de revenir sur l'insistance de Nicolas Dupuis, qui croyait dur comme fer à son projet.

Dimanche 30 juin, à Alexandrie, Abel Anicet et ses coéquipiers espèrent que l'aventure continuera jusqu'en huitièmes.