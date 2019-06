Burkina Faso: Mise en œuvre convention sectorielle - Les boulangers ne veulent plus être roulés dans la farine

En février 2017, une convention a été signée entre la Fédération nationale des boulangers et pâtissiers du Burkina (FNBPB) et les opérateurs de leur secteur d'activité, laquelle devait permettre l'amélioration des conditions de vie et de travail des employés.

Mais depuis, la mise en œuvre de l'accord piétine, constate la section provinciale du Kadiogo de la Fédération, qui a animé une conférence de presse le 27 juin 2019 à Ouagadougou pour, dit-elle, prendre l'opinion à témoin sur des « traitements inhumains » que subissent ses membres.

Pour cette sortie médiatique, la section provinciale du Kadiogo de la FNBPB a eu un soutien de haut niveau, des responsables nationaux de la structure ayant été de la partie. Le jeu en vaut sans doute la chandelle, car la convention sectorielle des boulangers et pâtissiers, signée en 2017 sous l'égide du ministère du Travail et de la Protection sociale et qui devait bénéficier à tous les employés du secteur à l'échelle nationale, peine depuis lors à connaître une application, selon le SG provincial de la Fédération, Antoine Kaboré.

L'accord, selon les conférenciers, devait servir de fondement aux relations entre les employeurs et les employés. Ses grandes lignes : les conditions d'embauche, celles d'avancement et de départ à la retraite, les rémunérations selon les catégories professionnelles, etc. Mais le constat selon la FNBPB est que les engagements ne sont pas respectés et que la situation des employés va de mal en pis. « Les boulangers, pâtissiers et confiseurs dans le Kadiogo comme dans d'autres provinces connaissent des conditions de vie et de travail catastrophiques, comparables à celles des ouvriers du 19e siècle », s'indigne Antoine Kaboré. Et d'égrener des difficultés telles que l'absence de visite médicale annuelle, le non-respect des heures supplémentaires, l'absence de congé annuel, la non-déclaration des travailleurs à la CNSS,, sans compter des cas d'atteinte aux libertés syndicales. Bref, les travailleurs de la pâtisserie et de la boulangerie sont victimes de « traitements inhumains », a résumé le SG de la section provinciale de la Fédération.

Alors qu'à l'adoption de la convention le ministère avait souhaité qu'un temps soit accordé aux employeurs pour sa mise en application, les employés estiment qu'à l'heure actuelle, ils ne devraient plus être au stade de l'attente. « A quoi sert-il d'adopter une convention et de la laisser dans les tiroirs ? », s'interroge Antoine Kaboré, soulignant que des correspondances en guise d'interpellation transmises au département de la Protection sociale se sont soldées par des promesses sans suite. Quid de leurs patrons ? Nombre d'entre eux auraient manifesté clairement leur incapacité à honorer leurs engagements. Pourtant, font remarquer les ouvriers du four, l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail a été brandie par leurs employeurs lors de négociations pour justifier l'augmentation du prix du pain à 150 F CFA.

Pour l'application de la convention, la FNBPB appelle à la mobilisation de tous ses membres qui doivent «se départir de la peur et se battre pour le respect inconditionnel de leurs droits.» Et si les actions d'interpellation et de sensibilisation ne débouchent pas sur une satisfaction, «nous allons passer à des mesures radicales», dont «un arrêt de travail», a prévenu le secrétaire général de la Fédération, Konomba Traoré, qui estime que toutes les voies de recours possibles sont en passe d'être épuisées.