Burkina Faso: Crise de la chefferie à Banfora - Les députés des Cascades invitent les sages à respecter la coutume

Une délégation des députés de la région des Cascades a séjourné dans la cité du Paysan noir du 24 au 25 juin 2019. Suite à la crise de succession au canton de Banfora qui a déjà engendré 2 morts, des blessés, d'importants dégâts matériels et un couvre-feu à la clé, ces députés sont venus avec un message de paix afin de faire retomber le mercure. Mais pas pour trancher en faveur de qui que ce soit, ont-ils dit.

En prenant leur bâton de pèlerin afin de jouer eux aussi leur partition dans l'apaisement des cœurs suite à la grave crise de succession au canton de Banfora qui a engendré 2 morts, les députés Bissiri Joseph Sirima, Lassina Ouattara, issus du parti au pouvoir le MPP, et Ladji Coulibaly, de l'UPC/RD, ont rencontré Joséphine Apiou Kouara/Kaboré, gouverneur des Cascades, avant d'aller vers les protagonistes de cette crise de succession. Manquait à l'appel de cette délégation, l'honorable Lona Charles Ouattara, en mission. La journée du 25 juin fut une journée marathon pour ces députés qui ont d'abord rencontré le camp du chef Fadouga II à Flantama et celui de Diana II, (le second chef intronisé le 16 juin 2019) au secteur n°7, chez l'opérateur économique, Madou Héma, frère de Diana II. Les députés sont ensuite allés à la rencontre du secrétaire général de l'Association des chefs traditionnels des Cascades, sa majesté Sakoulba Brahima Soma, chef du canton de Bounouna, au secteur 9 de Banfora.

Peut-on s'attendre à une fumée blanche les jours à venir après cette sortie des représentants du peuple des Cascades à l'Assemblée nationale ? A entendre leur porte-parole, Bissiri Joseph Sirima, leur initiative fait suite à la crise que traverse Banfora. « Nous nous sommes dit que le problème qui est posé est un problème délicat, un problème de famille, donc il n'est pas question pour nous de dire que telle ou telle personne a raison ou à tort.

Donc nous n'avons pas de parti pris nous cherchons la paix », a indiqué d'entrée de jeu le député Sirima, pour qui il faut que la paix règne dans cette famille pour la mémoire de Fadouga et de son fils Yoyé. « Il faut que les gens jouent balle à terre. Nous avons dit qu'il faut que les gens acceptent de s'écouter parce que ceux qui sont eux-mêmes concernés, souvent le problème ne vient pas d'eux, il vient généralement de ceux qui sont à côté et qui, malheureusement, à tort ou à raison enveniment la situation », dira le porte-parole des députés. C'est pour ce faire, a soutenu ce dernier, qu'ils n'ont pas rencontré les 2 chefs intronisés.

Les députés ont été clairs, ils ne peuvent pas intervenir dans un problème familial, sauf qu'il faut chercher à apaiser les cœurs, à rassembler la famille. Ce n'est donc pas leur devoir de s'immiscer dans cette affaire de famille divisée à cause du trône et ils disent avoir invité les sages qui connaissent les coutumes « à se départir des aspects pécuniaires, à accepter de regarder, au nom de la coutume, la réalité en face et à ne pas semer le trouble dans cette famille ». La balle est donc envoyée aux sages et c'est dans l'espoir que les députés ont dit repartir car les protagonistes, qui ont tenu des propos sincères, souhaitent eux aussi la paix.