Afrique: [CAN 2019] Stéphane Bahoken - «Le Cameroun n'a rien à envier au Ghana»

interview

L'équipe du Cameroun a battu celle de la Guinée-Bissau 2-0, dans le groupe F de la CAN 2019, grâce notamment à un but de Stéphane Bahoken. Heureux de ce scénario, l'attaquant camerounais espère récidiver face au Ghana, ce 29 juin à Ismaïlia. Entretien.

RFI : Stéphane Bahoken, êtes-vous pleinement satisfait par cette entrée en matière à la CAN 2019 ?

Stéphane Bahoken : Ce serait difficile de prétendre le contraire. L'équipe a fait un match solide, costaud... Le travail qu'on a effectué depuis plusieurs semaines nous a aidé à répondre présent le Jour J. On aurait pu marquer plus de buts parce qu'on s'est procuré beaucoup d'occasions mais ça montre qu'on a encore une belle marge de progression. Avec nos atouts offensifs, on sait qu'on en est capable.

A titre personnel, vous avez marqué dès votre entrée en jeu. Vous attendiez-vous à ce genre de scénario ?

C'est arrivé sur mon premier ballon mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide ! Du banc de touche (il est entré en jeu à la 67ème minute, Ndlr), je voyais que la défense bissau-guinéenne laissait beaucoup d'espaces. Encore plus quand on a ouvert le score... Je me doutais que j'allais pouvoir me procurer une ou deux occasions et ça s'est produit dès mon entrée en jeu. Quand le ballon a franchi la ligne de but, j'ai ressenti une immense joie ! Et puis, mes parents, mes sœurs, mes amis ont regardé le match et ça les a rendus énormément fiers... C'était l'un des rêves que je voulais accomplir, pour ma première compétition internationale avec les A. C'est une étape franchie, mais ce n'est qu'un but, un seul match... Je vais tout faire pour aider le Cameroun à conserver cette Coupe d'Afrique des nations.

Cette victoire efface-t-elle les problèmes rencontrés lors de la préparation ? La grève des « Lions Indomptables » est-elle un lointain souvenir ?

C'est un dossier clos, en ce qui me concerne. Ces problèmes sont restés au Cameroun. On ne les a pas emportés avec nous pour cette CAN. Nous avons atterri en Égypte concentrés, déterminés à réussir le doublé. C'est le genre d'éléments qu'on évacue, comme tout ce qui peut nous perturber lors de la compétition. Désormais, on essaye de rester sérieux, de nous qualifier pour le tour suivant et comme le dit notre sélectionneur, d'essayer de « garder la Coupe à la maison »...

Cette bonne entrée en matière vous permet-elle d'aborder la suite avec davantage de confiance ?

On sait que les premiers matches sont les plus difficiles. Mais quand on les gagne, on devient beaucoup plus sereins, c'est logique. En revanche, on sait aussi, que plus la compétition va évoluer, plus nos adversaires seront compliqués à manœuvrer. On se sent prêts physiquement et tactiquement pour aborder la suite, dès samedi face au Ghana.

Un match face aux « Black Stars » qui sera sans doute l'une des affiches de ce premier tour...

On connaît les Ghanéens, ils ont une force offensive incroyable. On l'a vu face au Bénin, alors qu'un de leurs meilleurs attaquants, Asamoah Gyan, est resté sur le banc. Ils sont vraiment costauds, très techniques aussi... Bref, ils ont plein de qualités... On est avertis, ce sera évidemment un match difficile mais on n'a rien à leur envier. On est les tenants du titre, on est l'un des favoris. A nous de le confirmer dès ce match face au Ghana.