Burkina Faso: Médias en ligne - Une charte sur l'éthique et la déontologie validée

Le premier jour de l'atelier a été consacré à l'examen et à l'adoption d'une charte des médias en ligne. Un ensemble de 12 articles censés aider les journalistes à respecter les règles de l'éthique et de déontologie, les rendre plus professionnels, renforcer la confiance entre les lecteurs et leurs sites préférés...

Les web journalistes, les responsables de médias, les représentants du ministère en charge de la Communication, de la Sécurité, de la Justice, de l'Economie numérique, de la CIL, du CSC, etc. mettront également à profit ces trois jours de regroupement pour renforcer leurs capacités professionnelles et parvenir à une compréhension harmonisée des textes existants.

«L'environnement juridique des médias en ligne» ; «Les défis de la télévision numérique terrestre et les opportunités offertes aux médias en ligne», «Les voies et moyens à mettre en œuvre pour assurer la viabilité financière et économique des médias en ligne», une revue des règles de l'écriture web, etc. Autant de modules de formation devant permettre aux acteurs des médias en ligne de s'améliorer pour le grand bonheur de leurs lecteurs.

«Les médias en ligne, soulignons-le, sont un produit de la transformation digitale qui induit des changements dans les modes de production, de diffusion et de consommation de l'information», a rappelé le président de l'Association des éditeurs et professionnels des médias en ligne (AEPML), Dr Cyriaque Paré, alors qu'il s'adressait aux participants à la cérémonie d'ouverture.

Au Burkina Faso, les statistiques donnent un peu moins de 4 millions d'utilisateurs réguliers d'Internet. Dont plus d'un million sont abonnés à Facebook. «Les habitudes d'utilisation de ces plates-formes numériques sont illustratives de leur importance: parmi les contenus recherchés sur le Net, l'information vient en premier, suivie de l'emploi, des jeux de hasard. L'audience des sites d'informations est donc loin d'être négligeable», a-t-il conclu.

M. Paré déplore cependant que certains usagers, observateurs, et même certains décideurs politiques, confondent allègrement web journalistes et web activistes. D'où la nécessité pour le journaliste de se professionnaliser davantage afin de marquer la différence et de gagner la confiance du lectorat.

C'est pratiquement le même tableau que dépeint la représentante du ministre en charge de la Communication, madame Dominique Nyameogo. Elle reconnait que la presse en ligne et les médias sociaux sont devenus incontournables dans le contexte du Burkina Faso, en apportant une contribution substantielle au développement socio-économique, à l'encrage de la démocratie et de la bonne gouvernance du pays.

Elle déplore cependant les dérives de certains de leurs animateurs, qui se livrent parfois à des injures, à de la diffamation, qui portent atteinte à la vie privée, qui violent le droit à l'image, ou qui publient des informations erronées.

En organisant donc cet atelier, le ministère en charge de la Communication et l'AEPML entendent contribuer à une plus grande professionnalisation de la presse en ligne.