Bénin: Louis Vlavonou, nouveau président du Parlement, investi

Après l'installation des députés de la 8e législature, tous appartenant au camp Talon, le 17 mai dernier, jeudi à Porto-Novo, Louis Vlavonou, le nouveau président de ce Parlement contesté, a été investi. C'est l'ordre normal des choses dans la pratique parlementaire béninoise.

Au cours de la cérémonie, l'armée rend les honneurs et le président investi prononce son discours-programme devant des invités extérieurs. Deux enjeux pour cette cérémonie retransmise en direct à la télévision nationale : le nombre de délégations étrangères, - leur rang et leur niveau -, puis le discours du nouveau président, son programme et ses engagements.

Un seul président de parlements étrangers était présent dans les tribunes, celui de la Côte d'Ivoire. Les voisins immédiats comme le Burkina et le Niger ont dépêché vice-présidents ou représentants de leur Assemblée nationale. Même démarche du côté du Parlement ghanéen. Des têtes couronnées et des diplomates étaient présents.

Les parlementaires étrangers se sont exprimés à la tribune. Pas de contenu qui fâche dans les discours. Le nouveau président investi, Louis Vlavonou, en prenant la parole, est revenu sur les violences post-électorales, et chose rare, il a eu un mot pour les victimes et leurs familles.

« La confiance a été ébranlée, il faut la restaurer », a lancé Louis Vlavonou qui termine par cet engagement. « Pour diverses raisons, des forces politiques n'ont pu prendre part au scrutin. Elles en éprouvent de légitimes frustrations, sources de clivage dans notre société. Le Parlement ne saurait rester indifférent, aussi devons-nous examiner le plus tôt possible les initiatives à prendre pour renouer le dialogue entre les acteurs politiques et ce dans un climat de sérénité retrouvée. »

L'opposition ne baisse pas la garde, mercredi et jeudi, elle continuait son procès en illégitimité contre le Parlement sorti des urnes le 28 avril 2019.