Ile Maurice: I have a dream

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice renforce sa réputation de nation arc-en-ciel, où chaque communauté s'enrichirait des différences d'autrui dans le respect et la sincérité.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice soit un véritable pays arc-en-ciel où aucune incitation à la haine raciale n'existerait par le biais de discours ou de réseaux sociaux.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice fasse honneur au thème «donn to lamé, pran mo lamé, enn sel lepep, enn sel nasion», en vivant en harmonie avec les autres et en constituant ainsi un modèle pour d'autres pays.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice pratique la courtoisie à tous les niveaux. J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice s'accorde et s'évertue à appliquer les mêmes droits, les mêmes opportunités et le même traitement à tous les Mauriciens, sans aucune discrimination basée sur leur appartenance ethnique, le sexe, ou la politique.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice jouisse d'une stabilité sociale pour assurer une qualité de vie décente à tous ses habitants indistinctement.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice réponde et rassemble ses forces dans les meilleurs délais afin de faire preuve d'humanité et d'un élan de solidarité au quotidien mais surtout dans des circonstances tragiques ou de catastrophes envers leurs semblables, afin d'apaiser leur souffrance.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice ne soit plus témoin de grèves de la faim ou de manifestations en étant à l'écoute des besoins et des doléances des plus vulnérables et des minorités.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice mette en œuvre des programmes d'intégration sociale pour éradiquer les inégalités et l'état de la pauvreté au sein de notre société, en sensibilisant les enfants à la scolarité, et en accompagnant, en collaboration avec des ONG, ceux qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice assure une fourniture d'eau 24/7 à toute la population et comprenne que le droit à une eau potable propre et de qualité et à des installations sanitaires est un droit fondamental de l'Homme.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice réussisse à combattre les fléaux sociaux, en particulier le trafic de drogue en punissant plus sévèrement les trafiquants et en mettant à disposition des équipements et un personnel approprié pour éduquer, traiter et sensibiliser la population.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice ait des associations socioculturelles qui jouent un rôle bien défini pour promouvoir la culture et l'éducation sans égratigner le mauricianisme et sans ingérence politique. J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice accorde une place essentielle à la santé et au bien-être de ses habitants.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice puisse jouir d'une bonne santé en ayant accès à une alimentation saine et équilibrée, notamment les fruits et les légumes, à des prix plus raisonnables. J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice redynamise le secteur de l'agriculture afin que nous puissions être autosuffisants.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice ne recense plus de cas de négligence médicale en comptant des professionnels dans le domaine de la santé responsables et soucieux du bien-être d'autrui.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice consacre un budget conséquent aux personnes nécessitant des traitements dans nos hôpitaux ou à l'étranger, et qu'ils bénéficient de fonds au plus vite et sans délai administratif.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice applique la loi et exerce la justice pour tous les Mauriciens, quelle que soit leur communauté, ou leur profession.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice soit réputée pour sa sécurité où les touristes et les citoyens, en particulier les femmes, peuvent circuler librement sans être victimes de violence et de maltraitance.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice durcisse sa position à l'égard des contrevenants au code de la route pour éviter les accidents qui peuvent mettre en péril la vie des gens et chambouler des familles.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice apporte le soutien administratif et financier nécessaire aux opérateurs potentiels pour favoriser le lancement de la télévision privée.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice comprenne qu'être propriétaire d'un animal domestique implique des responsabilités qu'il convient d'assumer afin de mettre fin au dur combat de la maltraitance envers les animaux et à la situation des chiens errants.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice ait un système éducatif plus performant qui répondrait aux attentes du marché du travail et ainsi donner l'opportunité aux jeunes de ne pas être au chômage et d'être indépendants financièrement.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice encourage et soutienne la jeunesse mauricienne à adopter au quotidien et dès le plus jeune âge un bon équilibre de vie, en permettant de concilier sport et travail ou sport et études.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice devienne une île plus verte et écologique, en restaurant notre patrimoine naturel, en protégeant l'écosystème, en agissant plus sévèrement contre les violations des droits de l'environnement sous toutes ses formes - terrestres, aquatiques et marines - et en prônant un développement plus organisé et responsable.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice réalise l'impact du changement climatique dans le monde et contribue à combattre le dérèglement climatique ainsi que la perte de la biodiversité et des services écosystémiques.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice promeuve l'efficacité énergétique avec le développement de technologies propres et des sources d'énergie renouvelables.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice mette en œuvre des programmes de conservation afin de sauvegarder la diversité de la flore et de la faune de notre pays, qui constitue un des plus grands atouts de notre île.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice ait la réputation de pays le moins pollué au monde, en respectant les normes de qualité de l'air et en adoptant une poli- tique de recyclage.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice maintienne sa prestigieuse réputation d'une destination touristique attirante et propre, où les touristes se sentent en sécurité, et en améliorant sa compétitivité.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice soit protégée et préparée des dangers et des dégâts causés par des cyclones, catastrophes naturelles, pluies torrentielles, pour renforcer la sécurité de la population et minimiser les dommages à la propriété, la vie humaine et l'environnement.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice soit une destination attrayante pour les investisseurs étrangers pour promouvoir la croissance de notre économie, notamment dans le secteur financier. J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice identifie et développe de manière soutenue de nouveaux secteurs porteurs de croissance économique.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice compte des enfants qui redécouvrent le plaisir de jouer avec leurs camarades à des jeux d'antan tels que «kouk kasiet, mayé, kanet, servolan, lamarel, sapsiway», pour construire des liens de fraternité, au lieu de rester scotchés à leur téléphone mobile, leur télévision ou leur ordinateur.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice brille régulièrement sur la scène internationale grâce aux nombreux talents des artistes locaux qui seront valorisés dans leur pays et qui bénéficieront de moyens pour y parvenir.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice fasse renaître le football local de ses cendres et puisse permettre aux Mauriciens de retrouver l'ambiance du football dans nos stades, comme à l'époque du Sunrise FC, de la Fire Brigade, du Scouts Club, du Cadets Club ou du Racing Club.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice puisse avoir des sportifs Mauriciens bien préparés et qui porteront les couleurs de notre pays aux Jeux olympiques, tout en suscitant l'intérêt du peuple pour des événements auxquels participent des sportifs dans toutes les disciplines.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice honore dignement les efforts fournis par tous les Mauriciens, en les récompensant à leur juste valeur et notamment en leur offrant l'accès à une couverture d'assurance.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice ait des parlementaires qui soient la voix du peuple, qui traitent de véritables priorités et débattent de manière utile et efficace de sujets importants à l'Assemblée nationale, dans le respect et la civilité.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice soit dotée de ministres qui occuperaient leurs postes en fonction de leurs compétences et leur expérience dans le secteur, indépendamment de leur appartenance ethnique.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice instaure le principe de limitation du nombre de mandats qu'un politicien peut exercer, afin de dynamiser le renouvellement politique et ainsi promouvoir l'engagement politique des jeunes.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice comporte des politiciens qui travaillent honnêtement dans l'intérêt du pays et non pas pour leurs ambitions personnelles ou uniquement pour perpétrer leur héritage familial.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice soit plus transparente sur l'application de nouvelles lois sur la réforme électorale et sur le financement politique.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice valorise et encourage les femmes à jouer des rôles plus importants à tous les niveaux au sein de notre société et à participer à une représentation égalitaire au Parlement.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice diminue sa dette publique en restructurant et en assurant une gestion plus rigoureuse de ses projets de développement et par conséquent, de ses finances.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice améliore son classement au niveau mondial par rapport à la lutte contre la corruption, à travers l'élaboration de règles bien définies en matière de lobbying et de financement politique, la transparence des dépenses du secteur public, et la plus grande responsabilisation des organismes publics vis-à-vis des citoyens.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice emploie, sur la base de la méritocratie, de hauts cadres qualifiés et expérimentés pour occuper des postes dans nos institutions publiques et pour mettre un frein à l'abus de pouvoir et au gaspillage.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice adopte des mesures réduisant l'inégalité entre le secteur public et privé.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice ait des Mauriciens occupant un emploi de par leurs compétences et leur formation, sans aucune ingérence.

J'ai un rêve qu'un jour, l'île Maurice récupère sa souveraineté sur l'archipel des Chagos, sans avoir peur de devoir faire face à des incidents diplomatiques et pour mettre fin au dernier vestige de l'empire britannique dans l'océan Indien.

J'ai un rêve qu'un jour, mes rêves pour mon île Maurice deviennent réalité.