Afrique: CAN 2019 - Deux matchs de relance et un choc à l'affiche ce jeudi

7ème jour de compétition, les matchs des groupes B et C de la CAN 2019 vont être disputés ce jeudi. Deux matchs qui vont déterminer l'avenir de certaines sélections dans la CAN 2019 et un, qui va être scruté par son contenu, son spectacle et des qualités des joueurs qui y sont.

Le premier match de la journée de jeudi va opposer les deux novices de la compétitions à 14h30 GMT. Madagascar sera face au Burundi. Ce dernier va essayer d'engranger ses premiers points dans une phase finale de la CAN.

A partir de 17h GMT, l'affiche au sommet de la journée. L'explication entre les Fennecs d'Algérie et les Lions du Sénégal.

La rencontre entre les Harambee Stars du Kenya et les Taifas Stars de la Tanzanie finie la journée. Battues lors de la première journée, les deux formations vont être à la quête de leurs premier points et se relancer dans la poule C.

Le programme détaillé de la journée de jeudi :

GROUPE B : 14h30 GMT: Madagascar - Burundi à Alexandrie.

GROUPE C : 17h GMT: Algérie - Sénégal au stade du 30 juin.

GROUPE C : 20h GMT: Kenya - Tanzanie au stade du 30 juin.