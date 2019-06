Afrique: CAN 2019 - Exclu, Amr Warda est soutenu par ses coéquipiers

Pour harcèlement des femmes sur les réseaux sociaux, l'ailier égyptien Amr Warda a été exclu par la Fédération Égyptienne de Football (EFA). C'est en dehors de l'effectif qu'il a suivi la victoire de ses coéquipiers ce mercredi face à la RDC. A l'issue de cette rencontre, trois joueurs majeurs du groupe des Pharaons se sont exprimés sur le sujet en venant au secours de leur coéquipier.

Auteur de son 40ème but en sélection hier, Mohamed Salah pense que cet acte est excusable.

« Les femmes doivent être traitées avec le plus grand respect. Mais je pense aussi que beaucoup de personnes qui ont commis des erreurs peuvent s'améliorer, et on ne devrait donc pas envoyer quelqu'un directement à la guillotine comme ça ! On doit guider et éduquer, plutôt que sanctionner« a déclaré la star égyptienne.

« Aucun joueur ne devrait avoir à payer pour ce qu'il fait en dehors du terrain. Il a représenté l'Égypte dignement à de nombreuses reprises et on doit donc tous être derrière lui » a laissé entendre la capitaine des Pharaons Ahmed el-Mohammadi.

Précieux lieutenant de Mohamed Salah depuis le début de la CAN 2019, Mahmoud Hassan alias Trezeguet n'est pas laissé du reste : « On a perdu un joueur important mais on est encore 22 à pouvoir porter l'Égypte. Si un joueur, quel qu'il soit, commet une erreur, les supporters doivent le soutenir car nous sommes une équipe, une famille et que si nous gagnons le titre, nous le gagnerons tous ensemble » a-t-il conclu.