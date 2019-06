Afrique: CAN 2019 / Algérie - Une petite balade pour décompresser avant le choc face au Sénégal

La pression est à son comble a quelques heures du coup du duel Algérie Sénégal dans le groupe C de la CAN 2019

Attendu depuis le tirage au sort, la confrontation de ce soir entre le Sénégal et l'Algérie constituera le premier choc de cette CAN 2019. Vainqueurs de leur premier match respectif, les Lions de la Téranga et les Verts s'affrontent pour la première place du groupe C, mais au-delà devront assumer leur statut de prétendants au sacre continental.

La tension monte à quelques heures de cette finale des favoris du groupe C qui connaîtra bien des duels entre techniciens et joueurs «stars», qui se connaissent bien. Et pour décompresser comme à leur habitude, les Fennecs s'offrent une petite balade aux alentours de leur lieu de résidence au Caire. Le match de la deuxième journée du groupe C, entre Lions et Fennecs est prévu à 17h GMT.

Source: Le Buteur

Aujourd'hui, les deux équipes favorites de ce groupe voudront l'emporter pour se rapprocher de la qualification dans ce match qualifié, à juste titre d'ailleurs, « de finale du groupe ». Ce choc entre deux vieilles connaissances attire bien l'attention des puristes de la balle ronde au vu des individualités, qui composent ces deux formations bien connues à l'échelle continentale.