Algérie: CIO - Mon élection est le fruit d'une abnégation au travail

Alger — Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Mustapha Berraf, élu mercredi à Lausanne en qualité de nouveau membre du Comité international olympique (CIO), s'est réjoui de cette nouvelle reconnaissance qui constitue "le fruit de (son) abnégation au travail".

"Je suis très honoré de cette consécration comme membre du CIO. C'est une reconnaissance qui me va droit au coeur et me réconforte énormément", a déclaré à l'APS Mustapha Berraf, président aussi de l'Association des Comités nationaux olympiques d'Afrique (ACNOA).

La candidature de Berraf (65 ans) en tant que membre du CIO a été approuvée par la Commission exécutive de l'instance olympique internationale par 56 voix sur les 62 exprimées, lors de la 134e session tenue à Lausanne, aux côtés de trois personnes proposées au titre d'une fonction au sein d'un Comité national olympique (CNO) ou d'une association continentale de CNO et de sept candidats au titre de membres individuels.

"Je dédie cette élection au plus haut niveau du sport mondial, à tous les jeunes des quartiers populaires d'Algérie d'où je suis venu moi-même", a tenu à dire Berraf.

Dans son allocution après son élection, le président de l'ACNOA s'est engagé à servir le mouvement olympique, le promouvoir, le respecter et à faire respecter toutes les dispositions de la Charte olympique.

"Je m'engage à servir le mouvement olympique dans toute la mesure de mes moyens, à respecter les décisions du CIO que je considère comme étant sans appel de ma part", a assuré l'ancien basketteur algérien.

Il a aussi promis, au même titre que les autres élus, à se "conformer au code de l'éthique et à demeurer étranger à toute influence politique ou commerciale. Je m'engage aussi à lutter contre toutes formes de discrimination et à promouvoir, en toutes circonstances, les intérêts du CIO et du mouvement olympique", a conclu le président du COA.

Ces dix nouveaux membres du CIO portent leur nombre total à 105.Le CIO avait, dans un communiqué, assuré que "les dix candidatures ont fait l'objet d'un examen minutieux de la part de sa commission d'éthique, laquelle a procédé à des vérifications quant à leur intégrité".

Conformément à l'Agenda olympique 2020, les candidats ont été sélectionnés par la commission pour l'élection des membres du CIO, sur la base de plusieurs critères : leurs compétences dans différents secteurs (médecine, sociologie, culture, politique, gestion des entreprises, droit et gestion du sport), l'équilibre géographique et l'équilibre entre les sexes.

De son côté, le président du CIO, Thomas Bach, a indiqué que les membres du CIO sont les "représentants du CIO dans leurs pays respectifs, où ils assurent la promotion de l'Olympisme et de ses valeurs. Les dix candidats qui seront présentés à la session du CIO viennent d'horizons divers, mais ont tous en commun leurs connaissances et leur passion pour le mouvement olympique et sportif, ce qui les aidera à mener à bien leur mission et servira les intérêts de l'ensemble du mouvement olympique."