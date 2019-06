Afrique: CAN 2019/Sénégal - Moqué pour sa laideur, Krépin Diatta répond à ses détracteurs

Un but somptueux, trophée d'homme du match et comportement très exemplaire sur le terrain, c'est ce qu'on retiendra du match de Krépin Diatta contre la Tanzanie lors de la première sortie du Sénégal à la CAN 2019. Titularisé à la place de Sadio Mané, le jeune joueur de 20 ans a assuré.

Mais après la rencontre, le milieu de terrain de Bruges a fait l'objet de railleries sur les réseaux sociaux et suscité les moqueries de plusieurs internautes qui le trouvent laid ou vilain.

Interrogé par Rfi, Krépin Diatta a tenu à répondre à ses moqueurs.

« Je suis très triste de voir certains frères africains se moquer de moi. Je travaille pour notre beau et cher continent africain et ce que je reçois en retour ne sont que des injures, des moqueries de mes frères », leur a-t-il dit dans des propos relayés par Galsen Foot « J'ai besoin de vos encouragements et non de vos injures. Merci à tous ceux qui me soutiennent. Seul Dieu fait ma force et je suis fier de ma personne physique. Vos moqueries ne changeront rien dans ma vie. Mais une chose est sûre, nous sommes tous africains », a ajouté Diatta qui estime que le racisme vient de ces moqueries.

Alors que Sadio Mané revient de suspension et sera certainement titulaire contre l'Algérie, Diatta aura-t-il encore sa place sur le terrain ?