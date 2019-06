Afrique: CAN 2019 / Algérie-Sénégal - Ismaël Bennacer désigné homme du match

L'Algérie a dominé le Sénégal (1-0) jeudi soir, dans le groupe C, lors de la deuxième journée de la CAN 2019. Les Fennecs se qualifient donc (presque) pour les huitièmes de finale. Convaincante et solide défensivement, l'équipe algérienne est en route pour le prochain tour de la compétition.

Pour le deuxième match de suite, Ismaël Bennacer est désigné homme du match. Le milieu de terrain algérien d'Empoli s'est exprimé après la rencontre au micro de beIN Sports.

« On a gagné contre une grande équipe, peu importe la manière, donc on ne peut que être contents. Elle nous tenait à cœur cette victoire et on l'a fait. Il faut qu'on continuer comme ça et ne pas se relâcher. Ce soir, ça s'est joué sur des détails, mais c'est le football. On avait envie sur le terrain, on l'a montré, et c'est ça qui nous a permis de l'emporter. »

Face à l'un des favoris de la CAN 2019, l'Algérie, qui du coup rejoint l'Égypte (Gr.A) et le Nigeria (Gr.B), a réussi de fort belle manière le test sénégalais, et peut entrevoir le reste de cette CAN sous de bons auspices, en présence d'un excellent état d'esprit.