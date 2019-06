Soudan: Moein - Le Dialogue est la meilleure solution des crises du pays

Khartoum — Le Chef du Haut Conseil de la Consultation de Dinka Abyei, Sholl Moein a indiqué que le dialogue et le consensus entre toutes les parties constitue la meilleure solution des crises du pays.

Dans une déclaration à la SUNA, Moein a appelé les fils de la région d'Abyei à Khartoum et dans les autres Etats à ne pas participer aux manifestations de 30 juin courant qui seront organisées par certains forces car elles créeraient le chaos et ne contribueraient pas à la solution de la question.

Moein a salué les efforts des personnalités nationaux qui ont présenté des initiatives pour le consensus et le rapprochement des points de vue, appréciant le rôle des amis du Soudan régionaux et internationaux qui ont lancé des initiatives pour le même but.

Il a appelé toutes les partis et les organisations à œuvrer sérieusement pour la liberté et la paix de la partie, invitant, en même temps, le conseil militaire de transition et les forces de la déclaration de liberté et de changement à accorder l'intérêt a l'avenir du peuple soudanais.

Il a appelé à accélérer la formation d'un gouvernement des personnes compétentes afin d'atteindre les objectifs de la révolution à laquelle a participé tout le peuple, saluant le rôle fait par les forces armées et les autres forces régulières dans la protection du pays.