Afrique: CAN 2019/Krépin Diatta - Ce que son père lui a dit avant son match contre la Tanzanie

Buteur contre la Tanzanie lors du premier match du Sénégal à la CAN 2019, Krépin Diatta a été l'auteur d'une performance XXL contre la Tanzanie. Le milieu de terrain de Bruges a même été élu « homme du match » à la fin de la rencontre.

Si Diatta a si bien joué avec les Lions en dépit de son jeune âge et du fait qu'il n'a aucune expérience en Coupe d'Afrique, c'est aussi grâce aux conseils que lui a prodigué son père. Des conseils qu'il a bien voulu partager dans un entretien avec L'Obs.

« Je dédie mon but à mon père. Il a réussi à me requinquer et à mesurer les attentes sans me mettre la pression. Ce qu'il m'a dit avant le match m'a libéré », a-t-il d'abord confié avant d'ajouter. « Il m'a dit: "c'est votre premier match de Coupe d'Afrique. Mais vous avez eu la chance de disputer la CAN juniors. Vous connaissez la réalité du terrain. Il n'y a pas de nouveauté pour vous: faut jouer ce match en étant libéré et conscient de votre potentiel. Le cas échéant, vous allez vous en sortir sans aucun problème. Vous avez les qualités et la force mentale pour réussir ce match. J'ai confiance en vous" ».